Gündem 4 ilde PKKnın şehir yapılanmasına operasyon
ADANA

Adana'da merkezli 4 ilde PKK operasyonu

4 ilde PKK'nın şehir yapılanmasına operasyon

Adana merkezli 4 ilde terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturmada 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonda gözaltına alınan ve aralarından kadınlarında bulunduğu şüpheliler emniyete götürüldü.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik çalışma başlattı.

ÇALIŞMALAR 6 AY SÜRDÜ

Ekipler, yaklaşık 6 ay süren çalışmalar kapsamında terör örgütünün düzenlediği sokak eylemlerine katıldığı molotofkokteyli, hava fişek ve el yapımı patlayıcı attığı ileri sürülen 35 şüphelinin adreslerini tespit etti.

  • Özel harekat polislerinin de desteğiyle Adana, Antalya, Niğde ve Mardin'deki adreslere baskın düzenleyen ekipler, şafak vakti yapılan baskınlarda koçbaşıyla kapıları kırılan evlerde arama yapıldı. Uzun namlulu silah taşıyan bazı polisler de sokak girişlerinde önlem aldı.

Gözaltına alınan aralarında kadınlarında bulunduğu çok sayıda şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Yıldırım çarptı

Yıldırım çarptı

Binali Yıldırım vaatlerini, Ekrem İmamoğlu yalanlarını anlattı.
4 ilde PKKnınyapılanmasına baskın

4 ilde PKK'nın
yapılanmasına baskın

​Özel harekat polisleri 35 kişiyi gözaltına aldı.
Her soruda terledi!

Her soruda terledi!

Binali Yıldırım, CHP adayının yalanlarını saydı.
Pazardan çekebilir

Pazardan çekebilir

​Yaptırımların ardından Huawei'de büyük düşüş.
İl il sel yıldırım<br> ve dolu uyarısı

İl il sel yıldırım
ve dolu uyarısı

​Meteoroloji'den son dakika tahmin açıklaması.
Yalandan vazgeçemedi

Yalandan vazgeçemedi

CHP'nin oyların yeniden sayılmasına itiraz etmediğini savundu.
Çiftçiye danışman

Çiftçiye danışman

​14 bin tarım danışmanı, çiftçinin ayağına giderek danışmanlık hizmeti veriyor.
Askerin gözü Meclis’te

Askerin gözü Meclis’te

​Kanun yasalaşırsa 130 bin civarındaki genç terhis olacak.

Eleştirilerin odağında

Eleştirilerin odağında

Moderatör ​Küçükkaya gafla başladığı programın sonunda övgü bekledi.
Gençlere bursu<br>CHP engelledi

Gençlere bursu
CHP engelledi

Yıldırım: CHP Anayasa Mahkemesi'ne götürdü.
AA'dan jet yanıt

AA'dan jet yanıt

Anadolu Ajansı: Sonucu biz değil, YSK açıklar.
Saadet<br>tabanına çağrı

Saadet
tabanına çağrı

​Erbakan'ın yol arkadaşları: Pişmanlıklar yaşamayalım
Son takımını açıkladı

Son takımını açıkladı

​G.Saray'dan sonra oynayacağı takım belli oldu.
CHP tabanı sessiz

CHP tabanı sessiz

​Ortak canlı yayın öncesi, sesleri çıkmadı.
Herkes<br>haddini bilsin

Herkes
haddini bilsin

​Çavuşoğlu, İdlib'deki saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.
Kendi dilinden<br>kendi portresi

Kendi dilinden
kendi portresi

CHP adayının portresi özel bir video ile TVNET'te.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.