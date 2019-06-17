4 ilde PKK'nın şehir yapılanmasına operasyon

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Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Marmara Bölgesi'nin genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Ayrıca Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre; Adana, Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde öğleden sonra sağanak bekleniyor