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4. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası sona erdi

Diyarbakır’ın ev sahipliği yaptığı ve 76 ilden 10-14 yaşarası 756 yarışmacının katıldığı “4. Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Türkiye Finali” sona erdi.

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4. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası sona erdi
​4. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası sona erdi

Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Akıl Zekâ Oyunları Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen ve iki gün süren Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Türkiye Finali’nde, ilk ve ortaokul öğrencilerinden oluşan yarışmacılar Mangala, Kulami, Pentago, Reversi, Q-bitz, Equilibrio, dallarında yarıştı.

Küre İlkokul kategorisinde Balıkesir’den gelen Mustafa Mert Dönmezler, Ortaokul kategorisinde Amasya’dan gelen Tuna Şahin, Mangala İlkokul kategorisinde İstanbul’dan gelen Süleyman Zerenay, Ortaokul kategorisinde Balıkesir’den gelen Kerem Turhan, Pentago İlkokul kategorisinde Konya’dan gelen Aysima Evren Ortaokul kategorisinde Denizli’den gelen Elif Çalık, Kulami kategorisinde Şanlıurfa’dan gelen Muhammed Salih Durbin, Reversi kategorisinde Uşak’tan gelen Zeliha Kökçü, Equılıbrıo kategorisinde Amasya’dan gelen Abdullah Emre Balcı, Q-Bitz kategorisinde Çanakkale’den gelen Nedim Arda Üst birinci oldu.

Seyrantepe Spor Kompleksi’nde gerçekleşen yarışmaların ardından dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi ve Tüm Akıl Zekâ Oyunları Federasyonu Başkanı Şaban Kurt dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Sevinçlerini aileleri ile paylaştılar

Şanlıurfa’dan yarışmaya katılan ve Kulami kategorisinde birinci olan Muhammed Salih Durbin, yarışmaya bir aktivite olarak katıldığını, sonrasında kazanma isteği ile mücadele ederek birinci olduğunu söyledi.

Durbin, çok mutlu olduğunu ifade ederek sevincini ilk olarak öğretmenleri ve ailesiyle paylaştığını kaydetti.

Küre oyunu ilkokul kategorisinde birinci olan Balıkesir’den Mustafa Mert Dönmezler, yarışmanın başladığı günden beri heyecanla yarıştığını ve kazandığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Yarışmaya İstanbul’dan katılan ve Mangala oyununda birinci olan Süleyman Zerenay, yarışmayı kazanmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, sevincini kendisini yalnız bırakmayan ailesiyle paylaştığını belirtti.
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