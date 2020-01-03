Gündem Meteorolojiden hava durumu tahminlerini açıkladı 41 ile yağış uyarısı
ADANA TRABZON

​41 ile yağış uyarısı! Trabzon, Rize, Adana, Hatay, Antalya, Samsun, Ordu, Rize, Kars hava durumu

Meteorolojiden hava durumu tahminlerini açıkladı: 41 ile yağış uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya, Karaman, Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güneydoğu Anadolu ve kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Mersin’in doğu ilçeleri ile Adana ve Hatay’ın kıyı kesimlerindeki yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Haber Merkezi İHA
Meteorolojiden bazı illere kar yağışı uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere kar yağışı uyarısı yapıldı.

Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısı ile Antalya, Karaman, Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güneydoğu Anadolu ve kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Mersin’in doğu ilçeleri ile Adana ve Hatay’ın kıyı kesimlerindeki yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m) olacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege’de kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.


  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 5
  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 9
  • İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 12
  • Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor. 12
  • Antalya: Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 16
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu 9
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu 10
  • Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı -1
  • Diyarbakır: Çok bulutlu ve yağmurlu, sabah ilk saatlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

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