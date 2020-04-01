Gündem 43 ilin geçiş noktası Koronavirüs denetiminde uzun araç kuyruğu oluştu
KIRIKKALE

43 ilin geçiş noktası: Koronavirüs denetiminde uzun araç kuyruğu oluştu

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında uygulama noktalarında uzun araç kuyrukları oluştu. Denetimlerde, ateşi yüksek çıkan bir sürücü hastaneye yönlendirildi.

Haber Merkezi AA
Polis ekiplerinin denetimi sırasında uzun araç kuyruğu oluştu.
Polis ekiplerinin denetimi sırasında uzun araç kuyruğu oluştu.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki kontrol noktasında, salgının yayılmasını engellemek, taşıyıcı durumda olanları ve seyahat izin belgesiz yolculuk yapanları tespit etmek amacıyla denetim yaptı.

Ekipler tarafından sürücü ve yolcuların sağlık durumlarını tespit etmek amacıyla ateş ölçümünün de yapıldığı uygulamada, Kırıkkale-Ankara kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

AA

Özellikle gıda ve yük taşımacılığı yapan araçlara öncelik tanınan uygulama sırasında, hastaneye gitmek için evinden çıkan 65 yaş üstü vatandaşa jandarma ekipleri yardımcı oldu.

Jandarma personeli, vatandaşı taksiye bindirmek için elinden tutarak yolun karşısına geçirdi. Ancak yaşlı vatandaş kendi isteğiyle evine gidebileceğini ifade ederek ayrıldı.

AA

Ateşi yüksek çıkan sürücü hastaneye yönlendirildi

Balışeyh ilçesi Kırıkkale-Samsun kara yolunda polis, jandarma ve sağlık ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde de metrelerce araç kuyruğu oluştu.

Ekipler tarafından sürücü ve yolcuların sağlık durumlarını tespit etmek amacıyla ateş ölçümünün de yapıldığı uygulamada, sağlık ekipleri vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Denetim sırasında ateşi yüksek çıkan bir sürücü ise sağlık ekiplerince hastaneye yönlendirildi.

43 ilin geçiş noktası: Araçlar tek tek durduruluyor
FOTOĞRAF 19
Title
Kırıkkale Valiliği, Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı denetimleri artırdı. Kent merkezine girişlerin olduğu Bölge Trafik Müdürlüğü önü Balışeyh ilçesi çıkışı noktasında kontroller üst düzeye çıkarıldı.
Title
Polis ve jandarma tarafından araçlar durdurulurken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edilip, sağlık ekipleri tarafından ateşi ölçüyor.
Title
Ayrıca, ekipler sürücülere ve yolculara gidecekleri istikameti sorarak acil ihtiyaçlar dışında sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.
Title
Öte yandan Balışeyh ilçesindeki kontroller sırasında, ateşi yüksek çıkan sürücünün hastaneye, 65 yaş üstü yolcunun da evine gönderildiği öğrenildi.
Title
Drone destekli kontrollerde, uzun araç kuyruklarının oluştuğu görüldü.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
43 ilin geçiş noktası: Araçlar tek tek durduruluyor
Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında uygulama noktalarında uzun araç kuyrukları oluştu.


Abone Ol Google News
Devlet içinde devlet olmaya kimsenin hakkı yok

Devlet içinde devlet
olmaya kimsenin hakkı yok

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan izinsiz kampanya uyarısı.
Koronavirüsten öncekoronavirüsten sonra

Koronavirüsten önce
koronavirüsten sonra

​Albayrak Holding Ceo'su dünyayı değiştiren süreci kaleme aldı.
İstanbulu hiç böyle görmedik

İstanbul'u hiç böyle görmedik

​Drone görüntüleri İstanbulluların hiç alışık olmadığı tabloyu gözler önüne serdi.
350 milyona yaklaştı

350 milyona yaklaştı

İş dünyasından peş peşe destek açıklaması geliyor
Çin'in susturduğu doktor Ai Fen

Çin'in susturduğu doktor Ai Fen

​Dünyayı felakete sürükleyen sansürün hikayesi.
Kampanyaya <br>yardım yağdı

Kampanyaya
yardım yağdı

Vatandaş seferber oldu. Türkiye kenetlendi.
'Getirmeyeceğiz' diyemeyiz

'Getirmeyeceğiz' diyemeyiz

Bakan Soylu'dan ​'sokağa çıkma yasağı'yla ilgili önemli açıklama
Altında sorun yok

Altında sorun yok

​Gram ve çeyrek altın kalmadığı iddia edilmişti.
Hastane bitti yol bitmedi

Hastane bitti yol bitmedi

​İBB'nin yarım bıraktığı iş için bakanlık kolları sıvadı.
Haydut devlet yardımlara göz dikti

Haydut devlet yardımlara göz dikti

​Filistinlilerin ihtiyaç sahipleri için hazırladıkları kolileri gasp ettiler.
Kimliğini değiştirdi<br>'efsane' oldu

Kimliğini değiştirdi
'efsane' oldu

​Süper Lig'in en büyük hayal kırıklığı yaşatan ismiydi.
Dünyayı şaşırtan kargo

Dünyayı şaşırtan kargo

Ezeli düşmanlardan biri diğerine uçak dolusu malzeme gönderdi.
Çin gizlediği rakamları ilk kez açıkladı

Çin gizlediği rakamları ilk kez açıkladı

Vakaların bir kısmının hiçbir belirti göstermediği ortaya çıktı.
İlginç karar

İlginç karar

​'Koronavirüs' demek artık yasak.
İstanbul'da bugün...

İstanbul'da bugün...

Ne eldiven var ne maske ne de sosyal mesafe...
Kahvehane değil korona yuvası

Kahvehane değil korona yuvası

Yasağı delen sorumsuzlara polis baskın yaptı.
Bin TL'ler hesapta

Bin TL'ler hesapta

​Bakanlığın yardım paraları ödenmeye başlandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.