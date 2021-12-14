Gündem 43 yıldır fotoğrafını bile görmediği gerçek babasını arıyor
ZONGULDAK

43 yıldır fotoğrafını bile görmediği gerçek babasını arıyor

Zonguldak’ta bebek yaşta tanımadığı kişinin nüfusuna kaydettirildiğini söyleyen 61 yaşındaki Bayram Ceran, 43 yıldır mücadele veriyor. Başvurduğu mahkemeden tanıkların ifadeleri doğrultusunda Ceran olan soyadını Terzi olarak değiştirten Bayram Terzi, ancak babasının halen nüfusta bir başkası olarak kayıtlı olduğunu söyledi. Gerçek babası için kız kardeşinden DNA testi isteyen Bayram Terzi, uzanacak yardım eli bekliyor.

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Haber Merkezi İHA
43 yıldır fotoğrafını bile görmediği gerçek babasını arıyor
Bayram Ceran.

Kozlu ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Bayram Terzi; bebek yaşta Trabzon’da yaşayan ve hiç tanımadığı Ali Ceran’ın nüfusuna kaydettirildiğini ileri sürdü. Annesi Asiye ile babası Şaban T.’nin dini nikahla yaşaması sebebiyle babasının nüfusuna kayıt olamadığını öne süren Bayram Terzi, 43 yıldır soyadı mücadelesi veriyor.

  • 2003 yılında Aile Mahkemesi’ne başvurarak “babalığın hükmen tayini” davası açan Bayram Terzi, 8 yıl süren hukuk mücadelesi sonucu tanıkların da ifadeleri doğrultusunda Ceran olan soyadını Terzi olarak değiştirtmeyi başardı. Ancak halen nüfus cüzdanında babası olarak Ali isminin yazıldığını böyle bir kişiyi hiç görmediğini ve tanımadığını ifade eden işsiz olan ve hiç evlenmeyen Bayram Terzi, 18 yaşına kadar sokaklarda yaşadığını anlatarak maddi durumunun da yetersiz olduğunu söyledi.

43 yıldır gerçek babasını arayan Bayram Ceran, sesini duyurmak istediğini anlattı. Ceran, tek başına kaldığı evinde yaşam mücadelesi verdiğini belirterek şöyle dedi:
“Adım Bayram Terzi 1960 senesinde dünyaya geldim. 2003 senesinde mahkeme açtım.

Mahkeme 2021 yılına kadar sürdü. Babam Şaban T. olarak düzeltilmesine karar verilmesini istiyorum. Ben Ali Terzi diye birini tanımıyorum. 1963 senesinde bebekken Trabzon’da annemin dedesinin üzerine kaydettirilmişiz. Sonra annemi kız kardeşimi alıp gönderdiler. Ben eve su taşıyordum. 18 yaşına kadar evden atıldığım zamanlar. Sokaklarda yattım. Otobüse bindim kent merkezine geldim. Sokaklarda yattım. Şimdi 61 yaşındayım. 43 seneden beri uğraşıyorum. Mücadele veriyorum. Şu an babamın soy adını aldım ama babamın adını vermedi mahkeme. Babamın adının verilmesini istiyorum. Şu an halen daha hiç tanımadığım Ali diye birisinin nüfusunda kayıtlıyım. Kız kardeşimden DNA örneği alsınlar.’

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