46 yıl önce sattıkları arabaya 76 bin lira vergi borcu çıktı

Başkentte yaşayan Öner Savucu, 1963 yılında babası tarafından alınan ve 13 yıl kullanıp 1976 yılında sattıkları aracın 46 sene sonra yaklaşık 76 bin liralık vergi borcu çıkmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Vergi dairesine gittiğinde 2002 ile 2022 yılları arasında toplam 20 senelik yaklaşık 76 bin liralık borcu olduğunu öğrenen Savucu, çözümü dava açmakta buldu. Vergi borcuna yakın bir miktarda dava açtıklarını ve davanın sonuçlanmasını beklediğini söyleyen Savucu, başına gelen bu olay için çok trajik bir olay yorumunda bulundu.

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"Arabanın 76 bin lira borcu olduğu söylendi şok oldum"

2002 ile 2022 yılları arasında arabanın yaklaşık 76 bin lira borcu olduğu, mirasçı olduğu için borcun kendisine kaldığını ve olayla ilgili şok olduğunu söyleyen Mağdur Öner Savucu, "Babamın 1958 model bir arabası vardı, 1976’da o arabayı sattı. O senelerde noter satışı yükümlülüğü olmadığı için bir satış sözleşmeyle yapılmış. Sonrasında bizim o arabadan haberimiz olmadı. Babamı da 1980 senesinde kaybettik. 3 Ağustosta bir tahakkuk geldi Yeğenbey vergi dairesinden evde olmadığım için arkasındaki zarfı alamadım. Yeğenbey vergi dairesine gittiğimde arabanın 2002 ile 2022 arasındaki 20 yıllık yaklaşık 76 bin lira borcu olduğunu bu borcu babamın mirasçısı olduğum için benim ödemem gerektiği söylendi. Ben böyle bir haber alınca şok oldum. Çünkü 2002’ye kadar o arabanın borcu ödenmiş araba zaten çok eski bir araba dolayısıyla bu 20 sene ile ilgili benim bir bilgim olmadığını arabayı 1976’dan beri hiç görmediğimi izah ettim" dedi.

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"Çok trajik bir olay"

Olmayan aracının borcunu ödemesi beklenen Savucu olayla ilgili, "Bu işin uzmanı avukat arkadaşlarla görüştüm. Vergi borcuma yakın bir dava açtık. O davanın sonuçlanmasını bekliyoruz. Çok trajik bir olay, hiç beklemediğiniz bir anda size ait olmayan hatta var olmayan bir taşıtın vergisi isteniyor. Arabanın trafikte dosyasını bulamadım. Dosyası kaybolmuş. Arabanın son 50 sene içerisinde herhangi bir trafik cezası, herhangi bir plaka okuma sisteminden geçişi kaydedilmemiş. Oldukça mağdur durumdayım" ifadelerini kullandı.

"Aracın senelik vergisi yaklaşık 5 bin lira"

Aracın vergisinin kendisinin veya mirasçıları tarafından ödemesinin beklendiğini aktaran Savucu, "Yapılan sözleşme 1985’lere kadar bendeydi, sonrasında kayboldu. Bu söylediğim tarihler çok eski tarihler 40-50 sene içerisinde birçok şey değişiyor. O arabada satılmış ve gitmiş olduğu için o sözleşmede bende değil şuan da dolayısıyla yapabileceğim bir şey yok tek nokta 2002’ye kadar bu arabanın vergisinin başkası tarafından ödenmiş olması. Maliye’ye onu sorduğumda o şahsın ismi de açıklanmadı. Büyük ihtimalle alan şahısta vefat etti. Sonrasında da 2002 ile 2022 arasında 20 yıllık bir borç çıkartıldı. Aracın senelik vergisi yaklaşık 5 bin lira, bunu da ölene kadar benim yada mirasçılarımın ödemesi bekleniyor. Çünkü araç sadece bana ait olmadığı için trafikten de çıkartamıyorum, hurdaya da ayıramıyorum. Ama vergisini istiyorlar. Çünkü tek mirasçısı ben değilim. Başka mirasçılarda var onlara ulaşmak çok zor" diye konuştu.

"Bu aracın 1976 yılında satıldığının tespit edilmesi gerekiyor"

Bu gibi durumlarda tespit davası açılıp aracın satıldığının tespit edilmesi gerektiğini söyleyen Avukat Çağatay Çakır, "Bu yaşadığı problem bizim tahminimizce önceden araç satışı yine noter üzerinden yapılsa da eski dönemlerde trafik şubeye gidilip bunun tescilinin yapılması ruhsatın alınması gerekiyor. Muhtemelen burada araç satışı noter üzerinden yapıldı ancak ruhsat alımı olmadı haliyle Öner Bey’in babası üzerine olan araç günümüze kadar geliyor babası vefat ettikten sonra kendisine intikal etmesi gerekirken, vergi dairesi ortaya çıkan borç için Öner Bey’e bir takip başlatıyor. Bu süreçte yapılması gereken şeyler belli aslında bu aracın satıldığına ilişkin bir tespit yapması gerekiyor. Bunun içinde ya trafik şubeye gidilecek aracın sicil dosyası çıkartılacak orada bir noter evrakı var mı ona bakılacak, yoksa aracın satıldığı noteri bulması gerekiyor orada ki noter evrakının alınması gerekiyor. Son çare de bir tespit davası açılıp bu aracın 1976 yılında satıldığının tespit edilmesi gerekiyor" dedi.

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"Usulsüz başka durumlarda var"

Vergi borçlarının 5 yıl içerisinde herhangi bir işlem yapılmadığı takdir de zaman aşımına uğrayacağını aktaran Avukat Çakır, "Burada usulsüz başka durumlarda var, bunlardan ilki vergi dairesi 22 yıllık bir borç çıkartmış. Bu borcu çıkartmaması gerekiyor. Kanunda açıkça diyor ki, vergi borçları kendisini takip eden yıllarda tahakkuk eder, bu yıldan itibaren 5 yıl içerisinde herhangi bir işlem yapılmazsa bu borç zaman aşımına uğrar. Burada 22 yıllık borç iddiası da hukuka aykırı bir durum aslında burada yapılması gereken az önce de dediğimiz gibi aracın satıldığını tespit edilecek ve bunu vergi dairesine bildirecek" ifadelerine yer verdi.

Bu gibi olaylarla karşılaştığımızda neler yapmamız gerektiği hakkında bilgi veren Avukat Çakır şu ifadelere yer verdi:

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