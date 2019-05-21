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MUĞLA

5 aylık bebek mülteci teknesinde - 5 aylık bebekle ölüm yolculuğu

5 aylık bebekle ölüm yolculuğu

Muğla’nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına kaçmak isteyen mülteci teknesini durduran Sahil Güvenlik ekipleri 5 aylık bebeği teknede görünce şok oldu. Ailesinin Yunanistan’a kaçma uğruna tehlikeye attığı bebek Sahil Güvenlik ekipleri tarafından güvenli bir şekilde tekneden alındı.

Haber Merkezi IHA
Yasadışı göçmenleri taşıyan tekneden çıkarılan 5 aylık bebek.
Yasadışı göçmenleri taşıyan tekneden çıkarılan 5 aylık bebek.

Bodrum’un Yalıçiflik sahilinden denize açılan mülteci botu, Sahil Güvenlik ekiplerinin radarına girdi.

Bölgede devriye atan Sahil Güvenlik ekipleri botun yanına doğru ilerlemeye başladı. Sahil Güvenlik ekiplerini gören mülteciler botla kaçmaya çalıştı. Ufak manevralarla kaçakların bulunduğu botu durduran Sahil Güvenlik ekipleri 5 aylık bebeği botta görünce şok oldu.

İlk olarak bebeği kurtaran ekipler daha sonra botta bulunan 41 mülteciyi Sahil Güvenlik botuna aldı.

Bebek ve ailesi, Sahil Güvenlik ekibi tarafından gözlem altına alındı.

Turgutreis limanında bulunan Sahil Güvenlik komutanlığına götürülen mültecilerin kimlik kontrolü yapıldı. İçlerinde çocuk ve kadınların da bulunduğu 16 Filistin, 5 Suriye, 14 Yemen, 1 Ürdün, 1 Somali ve 4 Iraklı mülteci için yasal işlem yapılarak Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Canlarını hiçe sayarak Yunanistan’a kaçmak isteyen mültecilerin bebeği de tehlikeye atmaları bu kadarına da pes dedirtti.

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