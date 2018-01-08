Gündem5 kişilik ailenin cesetleri kum elekleriyle aranıyor
KASTAMONU

Kastamonu'daki cinayetle ilgili yeni gelişme

5 kişilik ailenin cesetleri kum elekleriyle aranıyor

Kayıp 5 kişinin bulunmasına yönelik çalışmalar kapsamında yanan iki evin temelinde yeniden arama yapıldı.

Haber MerkeziAA
5 kişilik ailenin cesetleri kum elekleriyle aranıyor
5 kişilik ailenin cesetleri kum elekleriyle aranıyor

Kastamonu'da iki evin kullanılamaz hale geldiği yangının ardından 40 gündür ulaşılamayan 5 kişilik Çataloğlu ailesinin evinin temeli yeniden arandı.

Bürme köyü Kuzören Mahallesi'nde Fazıl Çataloğlu ile akrabası Ahmet Çataloğlu'na ait evlerin 29 Kasım'da yanmasının ardından Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu'ndan haber alınamaması üzerine başlatılan soruşturma ve arama çalışmaları devam ediyor.

10 kilometrede arama çalışmaları sürüyor

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve komandolar, Bürme köyü civarı ile yanan evlere 10 kilometre uzaklıktaki aileye ait traktörün terk edildiği Elmayakası köyünde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Fazıl Çataloğlu'nun akrabaları, yanan iki evin temelinde yeniden arama yapılmasını talep etti. Bunun üzerine jandarma tarafından iki evde tekrar arama yapıldı.

Toprak eleklerle elenirken bulunan deliller incelenmek üzere alındı.

Olay günü ve sonrasında yaklaşık bir hafta boyunca Fazıl ile akrabası Ahmet Çataloğlu'nun yanan evlerinde arama yapılmıştı.

Olay

Fazıl Çataloğlu ile akrabası Ahmet Çataloğlu'na ait evlerin 29 Kasım'da yanmasının ardından Fazıl ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu'ndan haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Çataloğlu'nun yanan evinin enkazında torunu Serdar Çataloğlu'na ait olduğu tahmin edilen ceset bulunmuştu. Ceset, otopsi amacıyla Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Aileye ait yaklaşık 28 küçükbaş hayvan telef olurken 20 küçükbaş hayvan da yangından sonra ailenin traktörünün terk edildiği yerde bulunmuştu.
Olayla ilgili E.K. ve E.K. kardeşler ile A.Ş. tutuklanmış, zanlıların aileye ait büyükbaş hayvanların bir kısmını çalarak sattıkları iddia edilmişti.

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