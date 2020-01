5 mahalleyi bağlayan yolda düşen kayalar tehlike saçıyor: YHT hattına da zarar veriyor Sakarya’nın Arifiye ilçesiyle Geyve ilçesini birbirine bağlayan ve 5 mahalleyi ilgilendiren yola düşen kayalar tehlike saçıyor. Her an bölgede can kaybının yaşanabileceğini aktaran mahalle muhtarları, Yüksek Hızlı Tren hattına da düşen kayalar için yetkililerin konuyla ilgili biran önce önlem almasını istedi. Arifiye ilçesi Kışlaçay Mahallesi Muhtarı Cemal Aldemir, “Çoktan beri toprak kaymalarının yaşandığı bir bölge. Her an bu olaydan dolayı can kaybı da yaşayabiliriz, bunun için önlem alınmasını büyüklerimizden, devlet yetkililerinden bekliyoruz" dedi.

