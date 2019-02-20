Gündem 5 yaşındaki çocuğa haciz geldi
ADANA

Adana haber: 5 yaşındaki çocuğa haciz geldi

5 yaşındaki çocuğa haciz geldi

Adana’da balkonda oynadığı odunları düşürüp otomobile zarar veren 5 yaşındaki çocuğa bin 991 lira haciz geldi. Hacizle şok geçiren aile, karara itiraz etti.

Haber Merkezi IHA
B.M.'nin elindeki odunun düşmesi sonucu bir otomobilin kaportasında hasar meydana gelmişti.
B.M.'nin elindeki odunun düşmesi sonucu bir otomobilin kaportasında hasar meydana gelmişti.

Olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde bundan 2 yıl önce meydana geldi. İddiaya göre şimdi 5 yaşında olan B.M., 3 yaşındayken annesi Merve Meral 2 katlı evlerinin 2. katında balkonda çamaşır asarken o da odun parçaları ile oynamaya başladı. Bu sırada bir odun çocuğun elinden kaydı. Balkondan düşen odun, yol kenarında park halindeki otomobilin üzerine düştü. Olayda aracın kaportası zarar gördü.

  • Araç sahibi aileyle tartıştıktan sonra polis çağırarak tutanak tutturdu. Şahıs daha sonra da otomobilini götürerek tamir ettirdi, bin 951 lira masraf da sigorta şirketi tarafından ödendi.
  • Sigorta şirketi bu parayı ödedikten sonra masrafın, zarar veren tarafından karşılanması için mahkemeye başvurdu.
  • Mahkeme de faiziyle birlikte bin 991 lira paranın 5 yaşındaki çocuktan alınmasına karar verdi. Bu nedenle olaydan 2 yıl sonra 5 yaşındaki B.M.'nin adresine haciz ve mahkeme kararı gitti. Ancak aile bu durum karşısında şok olarak karara itiraz etti.

Yaşanan olayın tamamen kaza olduğunu söyleyen 2 çocuk annesi Merve Meral (25), "Benim oğlum o zaman 3 yaşındaydı, o yaştaki bir çocuk bilerek hiç bir şeye zarar vermez. Bizim bu parayı ödeyecek gücümüz yok. Odunlar kayıp aşağı düştü. Biz bu karara bir anlam veremiyoruz bu nedenle itiraz ettik. 5 yaşındaki çocuğa haciz gelir mi" dedi.

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