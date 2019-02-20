5 yaşındaki çocuğa haciz geldi

Olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde bundan 2 yıl önce meydana geldi. İddiaya göre şimdi 5 yaşında olan B.M., 3 yaşındayken annesi Merve Meral 2 katlı evlerinin 2. katında balkonda çamaşır asarken o da odun parçaları ile oynamaya başladı. Bu sırada bir odun çocuğun elinden kaydı. Balkondan düşen odun, yol kenarında park halindeki otomobilin üzerine düştü. Olayda aracın kaportası zarar gördü.
- Araç sahibi aileyle tartıştıktan sonra polis çağırarak tutanak tutturdu. Şahıs daha sonra da otomobilini götürerek tamir ettirdi, bin 951 lira masraf da sigorta şirketi tarafından ödendi.
- Sigorta şirketi bu parayı ödedikten sonra masrafın, zarar veren tarafından karşılanması için mahkemeye başvurdu.
- Mahkeme de faiziyle birlikte bin 991 lira paranın 5 yaşındaki çocuktan alınmasına karar verdi. Bu nedenle olaydan 2 yıl sonra 5 yaşındaki B.M.'nin adresine haciz ve mahkeme kararı gitti. Ancak aile bu durum karşısında şok olarak karara itiraz etti.
Yaşanan olayın tamamen kaza olduğunu söyleyen 2 çocuk annesi Merve Meral (25), "Benim oğlum o zaman 3 yaşındaydı, o yaştaki bir çocuk bilerek hiç bir şeye zarar vermez. Bizim bu parayı ödeyecek gücümüz yok. Odunlar kayıp aşağı düştü. Biz bu karara bir anlam veremiyoruz bu nedenle itiraz ettik. 5 yaşındaki çocuğa haciz gelir mi" dedi.