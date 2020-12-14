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Gündem 50 yıllık hesabı görüyoruz Paralar millete gidiyor oh
ANKARA

50 yıllık hesabı görüyoruz: Paralar millete gidiyor oh, Süleyman Soylu'nun konuşması

50 yıllık hesabı görüyoruz: Paralar millete gidiyor oh

TBMM bütçe görüşmelerinde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP sıralarından yükselen itirazlara, “PKK’nın kölesi olmuşsunuz. Oh, paralar artık PKK’ya değil, millete gidiyor oh!” karşılığını verdi. 50 yıllık hesabı gördüklerini belirten Soylu, “50 yıldır memleketin kanını emdiler, bunlar da siyasetini yaptı” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının bütçe görüşmesine dair oturumda konuştu. HDP milletvekillerinin sıra kapaklarına vurarak konuşmasını engellemeye çalıştığı Soylu, “PKK terör örgütüne karşı artık sadece silahlı mücadele yürütmüyoruz. Arkasındaki destekle hem sebep olup hem de sömürdükleri Doğu ve Güneydoğu ile onun geri kalmışlığı ve yalnızlaştırılması ile de mücadele ediyoruz” diye konuştu. Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Teröriste terörist diyoruz, destekçisine de terörist diyoruz. İhbarcısına, işbirlikçisine, çocukları kandırıp dağa gönderen belediye başkanına terörist diyoruz. İmralı’daki devrik terörist başına terörist diyoruz. Koltuğu için birbirini yiyen Edirne’deki Demirtaş’a da, Karayılan’a da, tecavüzcü Biçirpinin Duran Kalkan’a da terörist diyoruz.”

Bakan Soylu: Ohh paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor ohh, bu da size kapak olsun
OYNAT 00:49
Bakan Soylu: Ohh paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor ohh, bu da size kapak olsun
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde konuştu. HDP saflarına dönerek kayyum atanan belediyelerde görev yapan belediye başkanlarının 694 yıl 1010 ay hapis cezası aldıklarını belirten Soylu, ''Ohh paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor ohh, bu da size kapak olsun'' ifadelerini kullandı.


PKK’NIN KÖLESİ OLMUŞSUNUZ

  • Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yapılanları anlatırken HDP sıralarından yükselen sesler üzerine Soylu, “Size soruyorum; sabahtan beri Kandil’in elinize yazıp verdiği metinleri dinliyorum. Hiçbirinde Demirtaş’ın ismi geçmiyor. Ne oldu; Demirtaş’ı açığa mı aldınız? PKK’nın haber ajansından çocuk kandırır gibi yaptırdığınız düzmece haberler bize sökmez” dedi. PKK’nın şehit ettiği sivillerin fotoğraflarını gösteren Soylu, “Sizin az buçuk haysiyetiniz olsa bu siviller için bir gün başsağlığı dilerdiniz. Haysiyetsizler. Bu çocukların hesabını vereceksiniz. Hiç utanmıyorsunuz değil mi? PKK’nın kölesi olmuşsunuz” diye konuştu. “Oh, paralar artık PKK’ya değil, millete gidiyor oh” diyen Soylu, terör iltisakı nedeniyle görevden alınan HDP’li 73 belediye başkanının 694 yıl bin 10 ay hapis cezası aldığını hatırlatarak HDP sıralarına dönüp “Bu da size kapak olsun” dedi.

50 YILLIK HESABI GÖRÜYORUZ

AK Parti hükümetlerinin 18 yıldır Doğu ve Güneydoğu’da umutsuzluğu sildiğini anlatan Soylu, “Bizim yaptığımız sadece terör ile mücadele değil. Bu aslında emperyalizmin bütün kollarıyla mücadeledir. Bu bir kalkınma mücadelesidir” dedi. PKK’ya yönelik operasyonlara değinen Soylu, ülke içindeki terörist sayısının 320’ye düştüğünü, örgüte katılımın 2014’te 5 bin 558 iken bugün bu sayının 52’ye indiği bilgisini verdi. İkna çalışmaları kapsamında 10 bin aileyle görüştüklerini anlatan Soylu, sadece bu yıl ikna edilen 230 teröristin teslim olduğuna dikkat çekti. 50 yıllık hesabı gördüklerini belirten Soylu şunları söyledi: “50 yıldır bu memleketin kanını emdiler, bunlar da siyasetini yaptılar. Merak etmeyin, bu kış terör örgütünü mağaralarında yalnız bırakmayacağız, onlara sürprizimiz var. Onlara ecel teri döktüreceğiz, onları üşütmeyeceğiz.”

Sivil şehitler için 1467 TL

  • CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündeme getirdiği “şehit babasına 121 lira maaş bağlandığı” iddiasına cevap veren Soylu, şehit polislerin ailelerine 6 bin 150 lira aylık bağlandığını belirtti. Sivil şehitlere de 1467 lira ödendiğini kaydeden Soylu, “Dul eş, anne, baba ve iki çocuk. 1467 lira bütün bunlara bölünüyor. Başka bir şey mümkün değil, yine yanlış” diye konuştu.
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