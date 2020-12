50 yıllık hesabı görüyoruz: Paralar millete gidiyor oh, Süleyman Soylu'nun konuşması 50 yıllık hesabı görüyoruz: Paralar millete gidiyor oh TBMM bütçe görüşmelerinde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP sıralarından yükselen itirazlara, “PKK’nın kölesi olmuşsunuz. Oh, paralar artık PKK’ya değil, millete gidiyor oh!” karşılığını verdi. 50 yıllık hesabı gördüklerini belirten Soylu, “50 yıldır memleketin kanını emdiler, bunlar da siyasetini yaptı” dedi.

Haber Merkezi 14 Aralık 2020, 00:00 Son Güncelleme: 14 Aralık 2020, 04:50 Yeni Şafak