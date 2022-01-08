53 bin polis eş zamanlı denetime çıktı: Aranan 588 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimleri tarafından eş zamanlı “Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması” yapıldı.

Ülke genelinde 12 bin 911 karma ekip, 213 dedektör köpek ve 53 bin 572 personelin görev aldığı uygulama sonucunda;

588 aranan şahıs yakalandı, 31 şahıs gözaltına alındı.

365 şahsa idari ve 185 şahsa adli olmak üzere toplam 550 şahsa adli ve idari işlem yapıldı.

210 bin 788 araç kontrol edildi, 5 bin 535 araca idari para cezası uyguladı, 805 araç trafikten men edildi, 189 aranan araç yakalandı.

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24 bin 432 işyeri denetlendi, 13 işyerine idari 39 işyerine adli olmak üzere toplam 52 işyerine işlem yapıldı.

Çok sayıda ruhsatsız tabanca, av silahı, kesici/ delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 2 bin 576 paket kaçak sigara, 101 litre kaçak içki ve 3 adet tarihi eser ele geçirildi.