570 yıllık tarihi çınarlar betonlaşma nedeniyle kurudu.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Fatih Sultan Mehmet’in 1453 yılında İstanbul’u fethetmesiyle dikilen tarihi çınarlar 570 yıl aradan sonra kurudu. Çevreciler tarihi çınarların çevresinde yapılan betonlaşma nedeniyle kuruduğunu iddia etti.

TAMAMI KURUDU



Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesi sonrası Osmanlı’nın birçok şehrinde olduğu gibi Kdz. Ereğli ilçesinde de 8 adet Fetih Çınarı dikildi. 2012 yılında Anıtlar Kurulu tarafından tescillenen çınarlardan bazıları kurumaya başladı. Kdz. Ereğli ilçe merkezinde ki Pazaryeri girişinde 570 yıldır ayakta duran tarihi çınarlardan biri tamamen kururken, diğeri de kurumaya devam ediyor. Çevreciler ise tarihi çınarların Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından tarihi çınarların çevresinde yaptığı özensiz kazı çalışmaları ve betonlaşma nedeniyle kuruduğunu dile getirdi. Çevreciler ayrıca 570 yıldır ayakta duran çınarların son 1 yılda neden kuruduğunun araştırılmasını ve ilçedeki diğer tarihi çınarların da yok edilmemesi için gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

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FOTOĞRAF 11 Yeşilhisar'da son 2 günde kuvvetli yağmurlar etkili oldu. Derelerden taşan sular, ekili arazilere zarar verdi. Fatih Mahallesi Boztepe mevkisinde Ahmet Harmancı (52) ve diğer çiftçilere ait arazilerde yarıklar meydana geldi. Arazilerde ekili pancar, yonca ve ayçiçeği zarar gördü. Arazilerin birinde 2,5 kilometre uzunluğunda, 3 metre derinliğinde ve 2 metre genişliğinde yarık oluştuğu görüldü. Ahmet Harmancı, \"İlçemizin merkezinde bulunan arazimizde bu şekilde yarık meydana geldi. Biz Konya Ovası'nda çöken obruklardan baz alarak burada da obruk olduğunu düşünüyoruz ancak ne olduğunu bilmiyoruz... Mahsullerimiz ortadan yarıldı. Çiftçilerimiz perişan. İşçilerimiz çalışamıyor. Burada yaklaşık 3 metrelik derinlik var. Bunun uzunluğu 2,5 kilometre civarında bulunuyor. Biz sadece obruğa benzetiyoruz ama obruk olup olmadığını bilmiyoruz\" diye konuştu. Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Mustafa Umut Özdemir ise \"Yeşilhisar ilçesinde meydana gelen yarıklar obruk ya da depremden dolayı kaynaklanmamış. Bölgede meydana gelen sağanak yağmur arazilerde yarıkların oluşmasına neden olmuş. Yarıkların meydana geldiği arazi sel yatağı olabilir\" dedi. 'Mahsuller ortadan yarıldı: Kayseri'de şiddetli yağmur sonrası ekili arazide 2,5 kilometre yarık oluşturdu Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde iki gündür etkili olan şiddetli yağışlar sonrası ekili arazide 2,5 kilometre uzunluğunda yarık oluştu. Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Mustafa Umut Özdemir, "Yarıkların meydana geldiği arazi sel yatağı olabilir" dedi. Ahmet Harmancı, "İlçemizin merkezinde bulunan arazimizde bu şekilde yarık meydana geldi. Biz Konya Ovası'nda çöken obruklardan baz alarak burada da obruk olduğunu düşünüyoruz ancak ne olduğunu bilmiyoruz. Mahsullerimiz ortadan yarıldı. Çiftçilerimiz perişan. İşçilerimiz çalışamıyor" dedi.

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FOTOĞRAF 11 Hakkari’de terörden arındırılan yüksek rakımlı dağlar ve yaylalar, yaz aylarıyla birlikte artık doğa yürüyüşlerinin yapıldığı, turların, gezilerin düzenlendiği gözde mekanlar haline dönüştü. Her geçen gün bölgeyi ziyaret edenlerin sayısı artmaya başladı. Özellikle yaylaları, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelenlerin yanı sıra yabancı turistler de ziyaret etmeye başladı. Son olarak Almanya'dan gelen 20 kişilik turist kafilesi, 3 bin 800 rakımlı Berçelan Yaylası'na çıkarak burada doğa yürüyüşü yaptı. Hakkari Cilo Dağcılık Kulübü Başkanı Hacı Tansu ile birlikte bölgeyi gezen kafile, 400 yıllık Mar Şalita Kilisesi'ni de ziyaret etti. Burada ilahiler okuyan ve dua eden Alman turistler, hatıra fotoğrafı çektirdi. Hakkari'nin önemli bir yer olduğunu söyleyen emekli Papaz Dr. Rainer Oechslen (70) kente hayran kaldıklarını belirtti. Papaz Oechslen, bölgeye gelmenin ve kiliseleri görmenin kendilerine büyük mutluluk yaşattığını söyledi. Terörden arındırıldı şimdi yabancı turistleri ağırlıyor Hakkari'de, güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla terörden arındırılan dağlar ve yaylalar, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelenlerin yanı sıra yabancı turistleri de ağırlıyor. BiP'te paylaş

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