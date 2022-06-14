570 yıllık tarihi çınarlar betonlaşma nedeniyle kurudu.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Fatih Sultan Mehmet’in 1453 yılında İstanbul’u fethetmesiyle dikilen tarihi çınarlar 570 yıl aradan sonra kurudu. Çevreciler tarihi çınarların çevresinde yapılan betonlaşma nedeniyle kuruduğunu iddia etti.
TAMAMI KURUDU Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesi sonrası Osmanlı’nın birçok şehrinde olduğu gibi Kdz. Ereğli ilçesinde de 8 adet Fetih Çınarı dikildi. 2012 yılında Anıtlar Kurulu tarafından tescillenen çınarlardan bazıları kurumaya başladı. Kdz. Ereğli ilçe merkezinde ki Pazaryeri girişinde 570 yıldır ayakta duran tarihi çınarlardan biri tamamen kururken, diğeri de kurumaya devam ediyor. Çevreciler ise tarihi çınarların Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından tarihi çınarların çevresinde yaptığı özensiz kazı çalışmaları ve betonlaşma nedeniyle kuruduğunu dile getirdi. Çevreciler ayrıca 570 yıldır ayakta duran çınarların son 1 yılda neden kuruduğunun araştırılmasını ve ilçedeki diğer tarihi çınarların da yok edilmemesi için gerekli önlemlerin alınmasını istedi.
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Yeşilhisar'da son 2 günde kuvvetli yağmurlar etkili oldu. Derelerden taşan sular, ekili arazilere zarar verdi. Fatih Mahallesi Boztepe mevkisinde Ahmet Harmancı (52) ve diğer çiftçilere ait arazilerde yarıklar meydana geldi.
Arazilerde ekili pancar, yonca ve ayçiçeği zarar gördü. Arazilerin birinde 2,5 kilometre uzunluğunda, 3 metre derinliğinde ve 2 metre genişliğinde yarık oluştuğu görüldü.
Ahmet Harmancı, \"İlçemizin merkezinde bulunan arazimizde bu şekilde yarık meydana geldi. Biz Konya Ovası'nda çöken obruklardan baz alarak burada da obruk olduğunu düşünüyoruz ancak ne olduğunu bilmiyoruz...
Mahsullerimiz ortadan yarıldı. Çiftçilerimiz perişan. İşçilerimiz çalışamıyor. Burada yaklaşık 3 metrelik derinlik var. Bunun uzunluğu 2,5 kilometre civarında bulunuyor. Biz sadece obruğa benzetiyoruz ama obruk olup olmadığını bilmiyoruz\" diye konuştu.
Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Mustafa Umut Özdemir ise \"Yeşilhisar ilçesinde meydana gelen yarıklar obruk ya da depremden dolayı kaynaklanmamış. Bölgede meydana gelen sağanak yağmur arazilerde yarıkların oluşmasına neden olmuş. Yarıkların meydana geldiği arazi sel yatağı olabilir\" dedi.
'Mahsuller ortadan yarıldı: Kayseri'de şiddetli yağmur sonrası ekili arazide 2,5 kilometre yarık oluşturdu
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde iki gündür etkili olan şiddetli yağışlar sonrası ekili arazide 2,5 kilometre uzunluğunda yarık oluştu. Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Mustafa Umut Özdemir, "Yarıkların meydana geldiği arazi sel yatağı olabilir" dedi. Ahmet Harmancı, "İlçemizin merkezinde bulunan arazimizde bu şekilde yarık meydana geldi. Biz Konya Ovası'nda çöken obruklardan baz alarak burada da obruk olduğunu düşünüyoruz ancak ne olduğunu bilmiyoruz. Mahsullerimiz ortadan yarıldı. Çiftçilerimiz perişan. İşçilerimiz çalışamıyor" dedi.
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Hakkari’de terörden arındırılan yüksek rakımlı dağlar ve yaylalar, yaz aylarıyla birlikte artık doğa yürüyüşlerinin yapıldığı, turların, gezilerin düzenlendiği gözde mekanlar haline dönüştü.
Her geçen gün bölgeyi ziyaret edenlerin sayısı artmaya başladı. Özellikle yaylaları, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelenlerin yanı sıra yabancı turistler de ziyaret etmeye başladı. Son olarak Almanya'dan gelen 20 kişilik turist kafilesi, 3 bin 800 rakımlı Berçelan Yaylası'na çıkarak burada doğa yürüyüşü yaptı.
Hakkari Cilo Dağcılık Kulübü Başkanı Hacı Tansu ile birlikte bölgeyi gezen kafile, 400 yıllık Mar Şalita Kilisesi'ni de ziyaret etti. Burada ilahiler okuyan ve dua eden Alman turistler, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Hakkari'nin önemli bir yer olduğunu söyleyen emekli Papaz Dr. Rainer Oechslen (70) kente hayran kaldıklarını belirtti. Papaz Oechslen, bölgeye gelmenin ve kiliseleri görmenin kendilerine büyük mutluluk yaşattığını söyledi.
Terörden arındırıldı şimdi yabancı turistleri ağırlıyor
Hakkari'de, güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla terörden arındırılan dağlar ve yaylalar, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelenlerin yanı sıra yabancı turistleri de ağırlıyor.
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Başakşehir Altınşehir Mahallesi'nde bulunan tarihi Yarımburgaz Mağarası, çevresine atılan tonlarca hafriyat nedeniyle, kazı atıkları alanı haline geldi. Kamyon şoförlerinin belirlenmiş atık alanlarına ödeme yapmamak için, hafriyatları yol kenarlarına döktüğü öğrenildi.
Mağara çevresine hafriyat boşaltılmasıyla ilgili İBB zabıta ekipleri inceleme yaparak, tutanak tuttu.
ESKİ TAŞ ÇAĞINDA YERLEŞİM YERİYDİ <br><br>Eski Taş Çağı'nda yerleşim yeri olan Yarımburgaz Mağarası'ndan arkeolojik kazılarla çıkartılan kalıntılar İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor.
Ancak, tarihi mağaranın bulunduğu bölgede güvenlik önlemi alınmadığı için, kamyon şoförleri yakın çevresine rahatlıkla hafriyatları boşaltabiliyor. Koruma önlemi olarak mağara girişini kapatan demir parmaklıklar bulunuyor.
\"BU OLAYLAR BİZİ HAFRİYATÇILIKTAN BIKTIRDI\"<br><br>Hafriyat firması sahibi Naci Aksakal, kaçak döküm yapan kamyonlardan çok zarar gördüklerini belirterek \"Şu sıralar çok fazla yapılıyor. Bu olayları gördükçe, hafriyatçılıktan bıktık diyoruz. Kaçak toprak dökenler, sizin de çoluğunuz çocuğunuz var. Yarın bir gün döktüğünüz toprak birilerinin canına da mal olabilir. İBB takip cihazlarının hepsini aktifleştirmeli. Bu olayların takibi daha iyi yapılmalı\" dedi.
<br>\"SAĞA SOLA HAFRİYAT DÖKEREK KAR ETTİKLERİNİ SANIYORLAR\"<br><br>Aksakal, kaçak dökümün belediyeye maliyetinin çok yüksek olduğunu belirterek \"Kamyon şoförü dökümden ortalama 600 TL kazanıyor. Döküm alanına gitmeyerek, sağa sola dökerek bu 600 TL'yi kar ettiklerini zannediyorlar...
İBB'nin kaçak atıkları kaldırmasının maliyeti ise 1500 TL. Sorumlular tespit edildiğinde verilen cezası 200 bin TL'nin üzerinde. Kaçak dökümü genelde hafriyat firmalarının sahipleri değil, nakliyeciler yapıyor\" diye konuştu.
Tarihe hafriyat...
Tarihe hafriyat: Kamyon şoförleri sağa sola hafriyat dökerek kar ettiklerini sanıyor
Başakşehir'de bulunan, dünyanın en eski yerleşim yerlerinden Yarımburgaz Mağarası'nın çevresi hafriyat döküm alanına dönüştü. Mağara çevresine hafriyat boşaltılmasıyla ilgili belediye ekipleri inceleme yaparak tutanak tuttu. Hafriyat firması sahibi Naci Aksakal, "Kamyon şoförü dökümden ortalama 600 TL kazanıyor. Döküm alanına gitmeyerek, sağa sola dökerek bu 600 TL'yi kar ettiklerini zannediyorlar" dedi.