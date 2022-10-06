600 suç örgütü çökertildi: 5 bin 336 şüpheli yakalandı

EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde 2017 yılından beri yapılan operasyonlara ilişkin istatistikleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Yapılan paylaşımda, “2017 yılı başından günümüze kadar suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, Türk Ceza Kanunu’nun 188’inci maddesi çerçevesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işleyen 600 uyuşturucu suç organizasyonu çökertilmiş, 5 bin 336 şüpheli yakalanmıştır.
Yakalanan şüpheliler arasında kamuoyunca ‘Baron’ olarak nitelendirilen suç örgütü yöneticileri de bulunmaktadır.
Uyuşturucu suçlarının ve örgütlerinin her türüyle mücadelemiz kesintisiz sürecektir” denildi.
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Trafikte takip ettiği husumetli kardeşini tabancayla yaraladı
Trafikte takip ettiği husumetli kardeşini tabancayla yaraladı
Trafikte takip ettiği husumetli kardeşini tabancayla yaraladı
Trafikte takip ettiği husumetli kardeşini tabancayla yaraladı
Trafikte takip ettiği husumetli kardeşini tabancayla yaraladı
Trafikte takip ettiği husumetli kardeşini tabancayla yaraladı
Trafikte takip ettiği husumetli kardeşini tabancayla yaraladı
Trafikte kardeş dehşeti: Kavga sonrası aracıyla takip edip kurşun yağdırdı
Kayseri'de Eray Ç., aralarında husumet bulunan kardeşi Erkut Ç.'yi takip ederek, otomobiliyle seyir halindeyken tabancayla vurarak yaraladı. Polis, kardeşini tabancayla yaralayan ve kazaya neden olan Eray Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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Olay, öğlen saatlerinde 15 Temmuz Mahallesi 1418 Sokak'ta meydana geldi.
İddiaya göre, Mehmet Öztekin(52) ve husumetlisi olduğu kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Daha sonra Mehmet Öztekin'in evinin önüne gelen kişi, tartışmayı burada da sürdürdü.
Öztekin'in evine sandalye fırlatan ve tehditler savuran şüpheli, bir süre sonra evin önündeki eşyaları ateşe verdi.
Binanın önünde bulunan kanepe ve tahta parçalarını yakan şüpheli olay yerinden kaçarken, alevler iki katlı binanın dış cephesine sıçrayarak kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yapılan çalışmaların ardından yangını söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, evde maddi hasar oluştu. Evi ateşe veren şüpheli ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Şüphelinin evi ateşe vermesi ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Şüphelinin tahta parçası fırlattığı ve bu sırada bir kişinin bodrum kata kaçtığı görüldü. Şüpheli daha sonra evin önüne toplanmış çeşitli eşyaları ateşe verdi.
Bağcılar'da tartıştığı kişinin evini yaktı; o anlar kamerada
Bağcılar'da tartıştığı kişinin evini yaktı; o anlar kamerada
Bağcılar'da tartıştığı kişinin evini yaktı; o anlar kamerada
Bağcılar'da korku dolu anlar: Tartıştığı kişinin evini ateşe verdi
İstanbul Bağcılar'da tartışmaya girdiği belirtilen kişi, husumetlisi Mehmet Öztekin'e ait evi ateşe verdi. Şüpheli polis tarafından gözaltına alınırken, evin yakılma anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Tavşantepe Mahallesi Estergon Sokak'ta meydana geldi.
Halis Gedik, gece uyumak için arkadaşı Mustafa Özev'a ait, içinde 90 güvercinin bulunduğu barakaya gitti.
Barakada uyuyan Gedik, barakayı saran dumanla uyanıp, yangını fark edince kendini dışarı attı.
Alevlerin arasından yara almadan kedisini kurtaran Gedik, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, durumu bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, yangını söndürdü.
İtfaiye ekiplerince yapılan incelemede barakanın kundaklandığı, içindeki 90 güvercinin de yanarak öldüğü belirledi.
Olayın ardından barakasını görmeye gelen Mustafa Özev, \"Bunu bir Müslüman yapmaz. Bu sabilerden ne istedin, 90 tane hayvandan ne istedin. Bana yap ne yapacaksan. Varsa garezin bana yap. İçeride uyuyan arkadaşın üzerine kapıyı kapatmışlar\" dedi.
Duman kokusuna uyandığını aktaran Halis Gedik ise \"İçeride uyuduğum esnada alev almış burası. Dumanın kokusuna uyandım, çıktım dışarı. Hayvanlar cayır cayır yanıyordu\" diye konuştu.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Barakaya kundaklama girişimi: Onlarca güvercin yanarak can verdi
Adana'nın Kozan ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin kundakladığı barakadaki 90 güvercin yanarak öldü. Yangın sırasında kendisini dışarıya atan Halis Gedik ise, gözyaşları içinde ''Bunu bir Müslüman yapmaz. Bu sabilerden ne istedin'' dedi.