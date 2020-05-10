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Gündem 600 yıllık geleneğe korana engel olamadı Balkondan kutladılar
SAMSUN

600 yıllık geleneğe korana engel olamadı: Balkondan kutladılar

Samsun’un Bafra ilçesinde 6 asırlık gelenek olan 'Sele Sepet Top Kandil' etkinliği, korona virüs tedbirleri kapsamında farklı bir şekilde yapıldı.

Haber Merkezi İHA
600 yıllık gelenek bu yıl da devam etti.
600 yıllık gelenek bu yıl da devam etti.

Türkiye’de sadece Bafra’ya özgü bir gelenek olan ve Ramazan ayının 14.gününü 15. gününe bağlayan gece kutlanan; Selesepet Top Kandil Şenlikleri 7 Mayıs’ta yağmur nedeniyle ertelenerek 9 Mayıs akşamı farklı bir etkinlikle kutlandı.

Haydi Çocuklar Balkonlara sloganıyla kutlanan Sele Sepet Top Kandil etkinliğinde, Hacivat-Karagöz, Nasrettin Hoca ve Yeniçeri sembollerinden oluşan gösteri ekibi üstü açık otobüs ile müzik ve mani eşliğinde tur atarak balkonlara çıkan çocukları ve ailelerini selamladı.

İHA

Balkonlardan şenliğe destek veren çocuklar ve ailelerine belediye görevlileri şeker attılar.

"SENEYE DAHA COŞKULU KUTLARIZ"

Belediye önünden şenlik otobüsünü uğurlayan Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Bu sene yine Sele Sepet Şenliğimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Tabii ki virüs olayından dolayı sokağa çıkma yasağı var.

Çocuklarımızla beraber sokakta olamıyoruz. Daha önceki şenliklerde çocuklarla sokaklarda beraber yürümüştük. Bu geleneği bu sene de sokağa çıkma yasağına rağmen devam ettirmiş olacağız. İnşallah seneye hep beraber sokaklarda daha coşkulu, daha güzel bir şekilde kutlarız" dedi.

İHA

Sele Sepet Şenlikleri iftar yapıldıktan hemen sonra başlar, alınan kat kat kağıt fenerler çıkarılır, ortasına mum yakılır, sokaktaki gruplar halinde toplanan çocuklar, mahalle sakinlerinin kapılarına giderek, "Aç kapıyı ben geldim. Ayda yıl da bir kere, kapına ben geldim. Manisini söyleyerek topladıkları şekerleri, yanlarında taşıdıkları küçük selelere koyarlardı. Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan çocuklar balkonlardan şenliği kutladı.

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