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Gündem 7 saat mahsur kaldığı kayalıktan JAK timleri helikopterle kurtardı
DENİZLİ

7 saat mahsur kaldığı kayalıktan JAK timleri helikopterle kurtardı

Denizli’de kayalık alanda mahsur kalan doğasever Hasan Acar için AFAD ekipleri ulaşamayınca JAK timlerinden yardım istendi. 7 saatin ardından kurtarılan Acar, Denizli 11. Komando Tugayı’na ait helikopter sahasına iniş yaptı. Alanda hazır bekleyen sağlık ekipleri, Acar’ı ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Genç adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Acar, JAK timlerinin sepet yardımı ile ulaşması üzerine kurtarıldı.
Acar, JAK timlerinin sepet yardımı ile ulaşması üzerine kurtarıldı.

Denizli’de dağlık alanda vakit geçirmek için giden 28 yaşındaki Hüseyin Acar, sarp kayalıkların bulunduğu alanda mahsur kaldı. Bir süre kendi çabaları ile çıkmaya çalışmasına rağmen denemeleri sonuçsuz kaldı.

112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Acar’a telefon yardımı ile ulaşan ekipler, belirtilen konuma doğru harekete geçti.

Bölge halkından destek alan AFAD ekipleri şahsa ulaşarak kurtarma çalışmalarına başladı. Kayalık alanda mahsur kalan Acar’a ulaşmak adına tüm imkanları kullanan AFAD ekipleri sonuç alamadı.

AFAD ulaşamayınca JAK devreye girdi

Hipotermi riskine karşı AFAD ekipleri hava desteği talep etti. Hava desteği talebi üzerine İzmir Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri helikopter ile bölgeye sevk edildi. Birkaç denemenin ardından Acar, JAK timlerinin sepet yardımı ile ulaşması üzerine kurtarıldı.

7 saatin ardından kurtarılan Acar, Denizli 11. Komando Tugayı’na ait helikopter sahasına iniş yaptı. Alanda hazır bekleyen sağlık ekipleri, Acar’ı ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Helikopter gelebileceğine inanmamış

Haberi alır almaz olay yerine giden enişte Erdem Ütkün bir an olsun Acar’ın yanından ayrılmadı. Acar’ın kendisini kurtarmak için helikopter geleceğine inanmadığını belirten Ütkün, “Öğleden sonra gezmek için çıktı. Orada mahsur kalıyor. AFAD ve jandarma yardımıyla kurtuldu. Helikopterin gelmesinden 30 dakika sonra kurtuldu. Direkt hastaneye getirildi. Sağlık durumu iyi. Devletimiz sağ olsun, helikopterin gelmeyeceğini düşünmüş. Bunu herkes düşünür. Telefonunun şarjının bitmemesi için sürekli olarak görüşme yapamadık. AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı” dedi.

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