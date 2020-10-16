70 kişilik ekip altı saat aradı: Kayıp dört kişi dere yatağında bulundu

Bursa’da dağda kaybolan 4 kişi arama kurtarma ekiplerince 6 saat sonra dere yatağından kurtarıldı.
Maksem Mahallesine bağlı Süleymaniye köyü mevkiinden yürüyüş amacıyla dağa çıkan 4 kişi, havanın kararmasıyla yollarını kaybetti.
Dağda kaybolan 4 kişi 6 saat sonra bulundu.
Grup, jandarma ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine JAK, ANDA, AFAD ve NAK ekibi yaklaşık 70 kişi bölgeye giderek termal dronla çalışma başlattı.
Dağda kaybolan 4 kişi 6 saat sonra bulundu.
Sarp arazide arama yapan ekip, yaklaşık 6 saat çalışmanın sonucunda dağda mahsur kalanları dere yatağından kurtardı.
Kurtarılan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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Edinilen bilgilere göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, Adana’da bulunan bir suç örgütünün, Ankara’daki gruplara silah satmak için yola çıktığı bilgisini aldı.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri Gölbaşı ilçesinde yol uygulama noktasında drone ile yaptıkları çalışmada Adana’dan gelen 2 otomobili tespit etti.
Ekipler otomobile yavaş yavaş yaklaşarak 6 kişiyi yakalayarak etkisiz hale getirdi.
Polis ekipleri 2 araçta yaptıkları didik didik aramalarda valizlerin içine gizlenmiş şekilde 2 adet 9mm tabanca, 1 adet 7.65mm tabanca,12 adet 9mm dolu fişek, 4 adet 7.65mm dolu fişek olmak üzere toplam 3 adet tabanca, 16 adet dolu fişek ele geçirirken 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Polis ekiplerinin nefes kesen operasyonu kameralar yansıdı.
Adana’dan Ankara’ya silah satmaya gelmişlerdi: Nefes kesen operasyon
Adana'dan Ankara'ya silah satmaya gelen suç örgütünü polisi harekete geçirdi. Drone ile araçları tespit edilen silah kaçakçılarına yönelik nefes kesen operasyon sonrasında 6 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 3 adet tabanca, 16 adet dolu fişek ele geçirdi.