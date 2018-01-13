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ANKARA

7016 terörist etkisiz

Terörle mücadelede başarıdan başarıya koşan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 1 yılda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı.

Haber MerkeziYeni Şafak
Fırat Kalkanı Harekâtı'nda Mehmetçik yönetimindeki Özgür Suriye Ordusu, özellikle Bab kentinde yüzlerce DEAŞ'lıyı öldürmüştü.
Fırat Kalkanı Harekâtı'nda Mehmetçik yönetimindeki Özgür Suriye Ordusu, özellikle Bab kentinde yüzlerce DEAŞ'lıyı öldürmüştü.

Terörle mücadelede başarıdan başarıya koşan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 1 yılda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı. Buna göre son bir yılda yurtiçi ve dışında toplam 7 bin 16 terörist etkisiz hale getirildi. 2017 yılı bilançosuna göre 7 bin 16 teröristin 3 bin 239’u PKK’lı, 3 bin 777’si ise DEAŞ’lı. Etkisiz hale getirilenler arasında PKK’nın lider kadrosundan 46 terörist bulunuyor. Geçtiğimiz yıl ayrıca teröristlerce kullanılan 1958 silah mevzisi, sığınak, barınak, mağara ve depo kullanılamaz hale getirildi, hudut güvenliğini sağlamak için gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde sınırlardan yasadışı geçiş yapmaya çalışan 439 bin 195 kişi de yakalandı. Terör örgütü bağlantılı zehir tacirlerine yönelik operasyonlarda ise 54 ton toz/kubar esrar ve uyuşturucu madde, 4 milyon 734 bin 27 kök kenevir, 26 bin 483 adet hap ele geçirildi. Bir diğer terör örgütü FETÖ ile bağlantılı 9 bin 236 personel ise kamu kurumlarından ihraç edildi. FETÖ’den tutuklu zanlı sayısı ise şimdilik 5 bin 399.

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