8 yıl aranın ardından ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özgür Özel görüşmesi başladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere saat 16.00'da AK Parti Genel Merkezi'ne geldi.

İki partinin liderlerini 8 yıl aradan sonra bir araya getiren randevuda, kulislere göre Erdoğan’ın ağırlıklı gündeminde yeni anayasa başlığı öne çıkarken, Özel’in ise anayasa dışında borçları nedeniyle sıkıntı yaşayan yerel yönetimlerin gelir kaynaklarının arttırılması, belediyelerin merkezi yönetimden onay bekleyen kritik projeleri, hayat pahalılığı ve emekli aylıkları, atanamayan öğretmenler, kamuda işe girişlerdeki mülakatlar, Gezi tutukluları gibi kalabalık bir dosyayla görüşmeye gideceği belirtiliyor.