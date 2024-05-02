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8 yıl aranın ardından ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özgür Özel görüşmesi başladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmez üzere AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Özel'i AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı. Merakla beklenen tarihi görüşme başlarken, iki liderin görüşmesinin 1 saat sürmesi bekleniyor.

16:05 - 2/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 16:42 - 2/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere saat 16.00'da AK Parti Genel Merkezi'ne geldi.


Özel'i AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı.



Merakla beklenen tarihi görüşme başlarken, iki liderin görüşmesinin 1 saat süreceği düşünülüyor.



İki partinin liderlerini 8 yıl aradan sonra bir araya getiren randevuda, kulislere göre Erdoğan’ın ağırlıklı gündeminde yeni anayasa başlığı öne çıkarken, Özel’in ise anayasa dışında borçları nedeniyle sıkıntı yaşayan yerel yönetimlerin gelir kaynaklarının arttırılması, belediyelerin merkezi yönetimden onay bekleyen kritik projeleri, hayat pahalılığı ve emekli aylıkları, atanamayan öğretmenler, kamuda işe girişlerdeki mülakatlar, Gezi tutukluları gibi kalabalık bir dosyayla görüşmeye gideceği belirtiliyor.





#Özgür Özel
#AK Parti
#Recep Tayyip Erdoğan
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