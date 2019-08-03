Gündem 8 yıldır kayıp olarak aranan kızı öldürüp gömmüşler
KAYSERİ

8 yıldır kayıp olarak aranan kızı öldürüp gömmüşler

Kayseri polisi, 8 yıl önce kayıp olarak aranan genç kızın, 2 yıllık teknik takip ve saha çalışması sonucu cinayete kurban gittiğini belirledi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Haber Merkezi IHA
ARŞİV
ARŞİV

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi Polis Merkez Amirliğine 10 Şubat 2011 tarihinde müracaat eden müşteki Ebru Çelen, öz kızı 1994 doğumlu Merve Koçer’in 26 Ocak 2011 tarihinde evden ayrıldığını ve bir daha eve dönmediğini, kızının bulunmasını istediğini beyan etti.

Dosyayı ele alan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 yıl süren saha çalışması, olay tarihinde evde bulunan ve sonrasında çeşitli suçlardan cezaevinde bulunan şahıslarla yapılan görüşmeler ve teknik takip sonucu kayıp Merve Koçer’in öldürülerek bir yere atıldığını veya gömüldüğü değerlendirdi.

  • Olayın şüphelilerinden M.A. (25), A.O. (30), E.K. (24) ve O.S.’nin (46) çeşitli cezaevlerinde hükümlü olarak yattıkları tespit eden ekipler, bu şüphelilerle beraber hareket ettiği anlaşılan E.K. (37), M.K. (37), M.K. (30) , N.K. (28), Y.K. (32) ve Y.K.’yi (34) düzenledikleri eş zamanlı operasyon sonucu yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen olayın asli şüphelisi E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Nehre giren 4 çocuk boğuldu

Nehre giren 4 çocuk boğuldu

Akıntıya kapılan 2 çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.
İstanbul için zenginlik olarak görüyorum

İstanbul için zenginlik
olarak görüyorum

Erdoğan, Süryani Kilisesi'nin temel atma törenine katıldı.
Açılış maçı belli oldu

Açılış maçı
belli oldu

​Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı açıklandı.
1 ton patlayıcı ele geçirildi

1 ton patlayıcı ele geçirildi

​Jandarma ve MİT'ten Bab'ta DEAŞ'a operasyon.
Milli uçağa<br>F-35 füzesi

Milli uçağa
F-35 füzesi

​Sanayi Bakanı Varank kullanılacağını açıkladı.
Ellere VAR<br>bize yok!

Ellere VAR
bize yok!

​Premier Lig'deki sistem Türkiye'den farklı olacak.

Büyük göç olabilir

Büyük göç olabilir

​Esed rejimi ve Rusya, 750 binden fazla sivili yerinden etti.

Beyaz Saray'a<br>davet edildi

Beyaz Saray'a
davet edildi

İran Dışişleri Bakanını yaptırım listesine almıştı.

PKK'ya hava operasyonu

PKK'ya hava operasyonu

Haftanin'de 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Hastaneye götürüldü

Hastaneye götürüldü

​Beşiktaş'a Burak Yılmaz'dan kötü haber.
Düşüşünü<br>üçüncü aya taşıdı

Düşüşünü
üçüncü aya taşıdı

​Güvercin tutum yukarı yönlü hareketi önledi.
Kimlikleri<br>tespit edildi

Kimlikleri
tespit edildi

Otobüs yangınında 5 kişi hayatını kaybetmişti.
Devleri <br>geride bıraktı

Devleri
geride bıraktı

​UEFA, en başarılı Türk takımını açıkladı.
MİT ve polisten <br>ortak operasyon

MİT ve polisten
ortak operasyon

PKK'nın Norveç sorumlusu Bursa'da yakalandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.