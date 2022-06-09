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İSTANBUL

Meteoroloji'den çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 Haziran hava durumu raporunda aralarında İstanbul ve Ankara'nın da yer aldığı çok sayıda il için sağanak yağış uyarısında bulundu. İşte ülke genelinde il il hava durumu..

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Haber Merkezi İHA
9 Haziran hava durumu raporunda Meteorolojiden çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı​: İl il hava durumu
Foto/arşiv

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı ilçelerinin, gece saatlerinde il genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde kuzey ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor 28

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çatalca ve Silivri ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor 26

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 30

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor 31

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor 24

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 34

Ankara’da korku dolu anlar: Dört apartman ile bir gecekondu boşaltıldı
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Olay, akşam saatlerinde Ankara’nın Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi 408 sokakta meydana geldi.
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Akşam saatlerinde etkili olan yağmur sonrası 4 katlı Can Apartmanın bitişiğindeki yaklaşık 3 metrelik bahçe istinat duvarı çöktü.
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Çökme nedeniyle apartmanın otoparkında bulunan 3 otomobil toprak altında kalırken, üst sokakta bulunan topraklardan binalara doğru toprak kayması meydana geldi.
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Sesleri duyan çevredeki apartman sakinleri çökme riskine karşı tedbir amaçlı evlerini boşaltırken, 410’uncu sokakta bulunan bir gecekondu ise tahliye edildi.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye belediye ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi.
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Vatandaşlar, geceyi geçirmek için yakınlarının evlerine ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin misafirhanesine gitti.
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Toplam 4 apartman ve 1 gecekondu boşaltılırken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına devam etti. Tedbir amaçlı ise Birlik Mahallesi 410’uncu sokak a kapatıldı.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan ise olay yerine gelerek bilgi aldı.
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Ankara’da korku dolu anlar: Dört apartman ile bir gecekondu boşaltıldı
Ankara'da yoğun yağış nedeniyle bir apartmanın bahçe istinat duvarı yıkıldı. Apartmanın otoparkında bulunan 3 otomobil yıkılan duvarın altında kalırken tedbir amaçlı vatandaşlar tarafından toplam 4 apartman ve 1 gecekondu boşaltıldı.

TEM bağlantı yolunda feci kaza: Yedi kişiyi yaralayıp aracıyla kaçtı
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Kaza, akşam saatlerinde Bayrampaşa Sağmacılar viyadüğü Topkapı istikametinde meydana geldi.
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İddiaya göre 34 EYH 352 plakalı araç, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu 34 RP 6326, 34SN 1999 ve 34 BZD 499 plakalı araçlara çarparak durabildi.
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Durumu gören civardaki vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
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Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise ilk müdehalesini olay yerinde yaptığı 7 kişiyi hastaneye kaldırdı.
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Kazaya sebebiyet veren 34 EYH 352 plakalı araç sürücüsü olay yerinden hızla uzaklaşarak kaçtı.
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Ekipler kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
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Kazaya karışan araçlardan birinde bulunan Ahmet İnce “Biz hareket halindeydik normal araç içinde goygoy yapıyorduk. Hızımız falan normaldi. Anlık bir darbeyle biz savrulduk. Anlatılacak gibi değil çok kötü bir şeydi. Arkadaşım bacağım koptu feryadıyla seslenince panikle dışarı çıkıp arkadaşımı çıkardım. Çok şükür ki öyle bir şey olmamış. Ben sonradan öğrendim ki bize çarpan arkadaş yardım etmek yerine kaçmayı tercih etmiş” dedi.
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Ekipler olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
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Ekipler olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
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Ekipler olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
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Ekipler olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
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Ekipler olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
Title
Ekipler olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
Title
Ekipler olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
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Ekipler olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
TEM bağlantı yolunda feci kaza: Yedi kişiyi yaralayıp aracıyla kaçtı
Bayrampaşa TEM bağlantı yolunda seyir halinde bulunan bir otomobilin, aynı yönde ilerleyen 3 otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Kazaya neden olan otomobilin olaydan sonra kaçtığı belirtilirken, yaralıların yardımına olay yerinden geçen yunus polisleri koştu.


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