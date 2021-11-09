Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 12 derece birden düşüyor kuvvetli kar geliyor

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre, halen mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk havayla birlikte yarından itibaren 6-12 derece azalması, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altına, güney ve batı kesimlerde ise mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor.

Bugün, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz ile Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde de kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Yarın ise ülkenin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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KUVVETLİ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, 800 metre ve üzeri kesimler ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli Kar Yağışı şeklinde olması öngörülüyor.

Rüzgarın, Kuzey Ege, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ve Akdeniz Bölgesi’nin iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KAR YAĞIŞI PERŞEMBE GÜNÜ DE DEVAM EDİYOR

Perşembe günü, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Sinop, Samsun, Tokat ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

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Cuma ve Cumartesi günleri ülke genelinde önemli bir yağış beklenmiyor.

Ülkemizi etkilemesi beklenen soğuk hava dalgası ve kuzeydoğu kesimlerde görülmesi beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri gerekiyor.

FOTOĞRAF 6 İstanbul'da günlerdir etkili olan sis deniz trafiğini de olumsuz etkiledi. Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle transit gemi taşımacılığında aksamalar yaşandı. Marmara Denizi'nde bekleyen gemiler, Zeytinburnu Sahili'nden görüntülendi. Sis nedeniyle olabilecek kazaları önlemek için zaman zaman bazı gemilerden korna çalındı. Fatih Sarayburnu Sahili'nde ise, sisli boğaz manzarasına karşı fotoğraf çeken ve balık tutanlar görüntülendi. İstanbul Boğazı'nda sis gemi trafiğini olumsuz etkiledi İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis gemi trafiğini olumsuz etkiledi. Zeytinburnu açıklarında onlarca geminin boğazdan geçmek için beklediği görüldü. BiP'te paylaş

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