Gündem AB ile ilişkilerin güçlendirilmesi için mutabakat
POLİTİKA

AB ile ilişkilerin güçlendirilmesi için mutabakat

Avrupa Birliği ile ilişkilere dair açıklamada bulunan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Avrupa Birliği ile görüşmelerde ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldık. Gümrük Birliği'nin güncellenmesine dönük süreç Türkiye ile AB'nin ticari alandaki ilişkilerini daha ileriye taşıyacaktır" dedi.

Haber Merkezi AA
AB ile ilişkilerin güçlendirilmesi için mutabakat
Ticaret Bakanı Mehmet Muş

Ticaret Bakanı Mehmet Muş Brüksel'de Türkiye ve AB ticari ve ekonomik ilişkilerine dair gerçekleştirdiği temaslara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Muş, "AB ile görüşmelerde ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldık. Gümrük Birliği'nin güncellenmesine dönük süreç Türkiye ile AB'nin ticari alandaki ilişkilerini daha ileriye taşıyacaktır" dedi.

"Çözüm beklentilerimizi gündeme getirdik"

"Türkiye ve AB'nin serbest ticaret anlaşmaları arasındaki artan farkın ayrıca ülkemizin AB karar alma mekanizmalarında yeterince yer almamasının Gümrük Birliği'nin işleyişinde yarattığı sorunları ve çözüm beklentilerimizi gündeme getirdik" ifadelerini kullanan Bakan Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • Önümüzdeki dönemde gümrük birliğinde her iki tarafın karşılaştığı yapılsal ve ticari sorunların daha yakın iş birliği ve diyalog içerisinde ele alınması noktasında muhataplarımızla hemfikiriz.

AB: Türkiye ile gümrük birliği kapsamı genişletilmeli
DÜNYA
AB: Türkiye ile gümrük birliği kapsamı genişletilmeli
Abone Ol Google News
Müthiş maçtakazanan Fransa

Müthiş maçta
kazanan Fransa

İki favorinin karşılaştığı maçta kazanan Fransa oldu.
Cristiano Ronaldo tarihe geçti

Cristiano Ronaldo tarihe geçti

​Portekiz'in Macaristan'ı yendiği maça Ronaldo damga vurdu.
Aşılamadagünlük rekor

​Son 24 saatte 1 milyon 240 bin kişi aşılandı.

Gol kralı <br>Fenerbahçe'de

Gol kralı
Fenerbahçe'de

Bundesliga 2'de gol kralı olan futbolcu imzayı attı.

​Türkiye'nin 15 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı.

​Bakan Kurum'dan deniz salyası açıklaması.

​Erdoğan ve Aliyev ortak basın toplantısı düzenliyor.

Bakan Koca "Üretimin devamlılığı ve güvenliği için" diyerek duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.