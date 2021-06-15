AB ile ilişkilerin güçlendirilmesi için mutabakat

Ticaret Bakanı Mehmet Muş Brüksel'de Türkiye ve AB ticari ve ekonomik ilişkilerine dair gerçekleştirdiği temaslara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Muş, "AB ile görüşmelerde ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldık. Gümrük Birliği'nin güncellenmesine dönük süreç Türkiye ile AB'nin ticari alandaki ilişkilerini daha ileriye taşıyacaktır" dedi.

"Çözüm beklentilerimizi gündeme getirdik"

"Türkiye ve AB'nin serbest ticaret anlaşmaları arasındaki artan farkın ayrıca ülkemizin AB karar alma mekanizmalarında yeterince yer almamasının Gümrük Birliği'nin işleyişinde yarattığı sorunları ve çözüm beklentilerimizi gündeme getirdik" ifadelerini kullanan Bakan Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:

Önümüzdeki dönemde gümrük birliğinde her iki tarafın karşılaştığı yapılsal ve ticari sorunların daha yakın iş birliği ve diyalog içerisinde ele alınması noktasında muhataplarımızla hemfikiriz.