ABD terör ailesinin reisi gibi

Polis Akademisi Başkanlığı Suç Araştırmaları ve Kriminoloji Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından Antalya’da düzenlenen, “Uluslararası Uyuşturucu Konferansı”nın açılışında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör ögütüne açık destek veren ABD’yi eleştirerek, "Şimdi üç tane terör örgütü üyesini 'Ben arıyorum' diye bütün dünyaya ilan ediyorsun. Kim sizin samimiyetinize inanır ya? Bundan üç gün önce adamlarınız Kandil'de yine pazarlık aşamasındaydı. Birbiriyle kopan iki grubu birleştirmek için çaba sarf ediyorlardı. Sanki ailenin reisi gibi." dedi.

GELİRİ 1,5 MİLYAR DOLAR

Bakan Soylu, para olmadığı sürece terör de olmayacağını, uyuşturucunun kaynağının terör olduğunu vurgulayarak, "PKK terör örgütünün yıllık geliri 1,5 milyar dolar. Türkiye, uyuşturucu ticareti noktasında belki de olabilecek en talihsiz coğrafi konumda bulunmaktadır" diye konuştu.

DALGA MI GEÇİYORLAR?

2009’da ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı "Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi"nin PKK üst düzey yöneticileri olan Murat Karayılan ve iki kişiyi daha önemli yabancı uyuşturucu kaçakçıları olarak ilan ettiğini anımsatan Soylu, şöyle devam etti: "Aynı ofis, 20 Nisan 2011 tarihinde Cemil Bayık, Duran Kalkan ve diğer bazı sözde yöneticileri özel olarak belirlenmiş uyuşturucu kaçakçıları olarak ilan etmiş, bunlara ilişkin finansal tedbirleri devreye aldığını duyurmuştur. Bizimle dalga mı geçiyorlar? Nasıl bir devletsin sen? Bugün Orta Doğu'da yaşanan cinayetlerin sorumlusu biz miyiz? Bu travma 21. yüzyılın tamamını kapsayacak bir travmadır. Bunun bedelini Amerika da ödeyecek.”