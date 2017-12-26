Bolu haber: ABD'nin Kudüs kararına tepki için yürüyor ABD'nin Kudüs kararına tepki için yürüyor ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması ve yaşanan zulme tepki için İstanbul'dan Kudüs'e ulaşmak hedefiyle yürüyüş başlatan Nurettin Koç, Bolu'ya ulaştı. Koç yaptığı açıklamada, "Kudüs için herkes kendi çapında bir şey yapıyor. Ben de bir Müslüman, bir insan olarak, bireysel olarak ne yapabilirim diye kendime sordum ve bulduğum cevaplardan biri de buydu. Elimden gelen bu. Bunu yapabileceğime inandım ve şu anda amacımı gerçekleştiriyorum" dedi.

Haber Merkezi 26 Aralık 2017, 16:38 Son Güncelleme: 26 Aralık 2017, 16:48 AA