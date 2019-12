Abdülhamit'in torunu Külliye'de: Osmanoğlu'nun yakasındaki rozet Erdoğan'ın dikkatini çekti

Said Nursi helalliği torunundan istemiş: Abdülhamit'e haksızlık ettim

Bediüzzaman Said Nursi'nin Osmanlı İmparatorluğunun 34. Padişahı olan II. Abdülhamid Han'a haksızlık ettiğini ifade ederek torunundan helallik istediği öğrenildi. Sultan Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu, Bediüzzaman Said Nursi ile ilgili az bilinen bir olayı anlattı. TRT'deki Gündem Ötesi programında konuşan Osmanoğlu, Said Nursi'nin, Sultan Abdülhamid'e karşıtlığından dolayı pişmanlık duyduğunu açıkladı. Osmanoğlu şunları söyledi: 'Sultan Abdülhamid'in torunu Satıa Hanımsultan Ankara'da ikamet ediyordu. Said Nursi 1959'da yanına uğruyor. Satıa Hanımsultan ile görüşmek istediğini söylüyor. Rahatsızlığından dolayı müsait olmadığı söylenince de 'Çok önemli. Mutlaka görüşmem lazım. Kendisi ile konuşmadan çıkmam buradan' diyor. Bunun üzerine halamız aşağıya iniyor. Kendisinden üç defa helallik istiyor. 'Ben sizden helallik istiyorum. Sultan Abdülhamit'e büyük dedenize haksızlık ettim, ben sizden helallik istiyorum' diyor.'