Gündem Abdülhamitin torunu Külliyede Osmanoğlunun yakasındaki rozet Erdoğanın dikkatini çekti
POLİTİKA

Abdülhamit'in torunu Külliye'de: Osmanoğlu'nun yakasındaki rozet Erdoğan'ın dikkatini çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus, Yunanistan ve Meksika Büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti. Erdoğan, Meksika Büyükelçisi'ni kabul ettiği sırada Büyükelçi Martinez'in eşi ve Sultan İkinci Abdülhamit'in kızı Ayşe Sultan'ın torunu Mediha Şükriye Nami Martinez Hernandez Osmanoğlu'yla sohbet etti.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçi eşi Osmanoğlu ile sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçi eşi Osmanoğlu ile sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Belarus Cumhuriyeti Büyükelçisi Viktor Rybak’ı, Yunanistan Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis’i ve Meksika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Jose Luis Martinez Y. Hernandez’i kabul etti. Ziyarette büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Erdoğan, güven mektuplarını kabul etmesinin ardından büyükelçiler ve mahiyetleriyle toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

DHA
Üç ülkenin büyükelçileri güven mektubu sundu.

Erdoğan, büyükelçi eşi Osmanoğlu ile sohbet etti

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meksika Büyükelçisi'ni kabul ettiği sırada Büyükelçi Martinez'in eşi ve Sultan İkinci Abdülhamit'in kızı Ayşe Sultan'ın torunu Mediha Şükriye Nami Martinez Hernandez Osmanoğlu'yla sohbet etti.

AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultan 2. Abdulhamit’in torunu olan Mediha Osmanoğlu ile sohbet etti.

Sultan 2. Abdulhamit’in torunu olan Mediha Osmanoğlu Türkiye'nin Meksika Büyükelçiliği ile yakın ilişkisi bulunan ve biraz Türkçe bilen Mediha Osmanoğlu, Osmanlı Hanedanı mensupları ve İkinci Abdülhamit ile ilgili Türkiye'de düzenlenen anma törenlerine de katıldı.

Mediha Osmanoğlu'nun yakasındaki rozet.

Osmanoğlu'nun yakasındaki Abdulhamit rozeti de dikkat çekti.

Said Nursi helalliği torunundan istemiş: Abdülhamit'e haksızlık ettim
OYNAT 01:58
Said Nursi helalliği torunundan istemiş: Abdülhamit'e haksızlık ettim
Bediüzzaman Said Nursi'nin Osmanlı İmparatorluğunun 34. Padişahı olan II. Abdülhamid Han'a haksızlık ettiğini ifade ederek torunundan helallik istediği öğrenildi. Sultan Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu, Bediüzzaman Said Nursi ile ilgili az bilinen bir olayı anlattı. TRT'deki Gündem Ötesi programında konuşan Osmanoğlu, Said Nursi'nin, Sultan Abdülhamid'e karşıtlığından dolayı pişmanlık duyduğunu açıkladı. Osmanoğlu şunları söyledi: 'Sultan Abdülhamid'in torunu Satıa Hanımsultan Ankara'da ikamet ediyordu. Said Nursi 1959'da yanına uğruyor. Satıa Hanımsultan ile görüşmek istediğini söylüyor. Rahatsızlığından dolayı müsait olmadığı söylenince de 'Çok önemli. Mutlaka görüşmem lazım. Kendisi ile konuşmadan çıkmam buradan' diyor. Bunun üzerine halamız aşağıya iniyor. Kendisinden üç defa helallik istiyor. 'Ben sizden helallik istiyorum. Sultan Abdülhamit'e büyük dedenize haksızlık ettim, ben sizden helallik istiyorum' diyor.'


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