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EĞİTİM

'Açalım kanatlarını çocuklarımızın'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklanan yeni eğitim sisteminde, çocukların yeteneklerini keşfetmeye yönelik tasarım beceri atölyeleri dikkat çekiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ritim Atölyesi
Ritim Atölyesi

Çocukların yeteneklerini açığa çıkaracak; düşünmeye, tasarlamaya ve üretime yönlendirecek atölyeler yeni eğitim sistemi içerisinde yer alacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklanan, yeni eğitim öğretim döneminde başlaması öngörülen sisteme göre çocukların yeteneklerinin atölyelerde keşfedilmesi hedefleniyor. Bakan Selçuk, atölyelerle ilgili olarak yaklaşımını “Açılmamış kanatların genişliği bilinmez; açalım kanatlarını çocuklarımızın” diye açıklamıştı.

Konuyla ilgili uzmanlar da dile getirdiği görüşlerinde eğitimin bütün olarak ele alınmasının gerektiğini ve küçük yaşlardan itibaren yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmelerinin başarıyı da beraberinde getireceğini vurguluyor.

Ankara’da Panora AVM’de hizmet vermeye başlayan ZEKİcee Yaratıcı Etkinlik Atölyelerinin Danışman Koordinatörü Eğitimci Figen Baydar da çocuk gelişimi ve eğitiminde küçük yaşlardan itibaren yaratıcılığın açığa çıkartılarak yeteneklerinin keşfedilmesi ve çocukların doğru alanlara yönlendirilmesinin hem çocuklar hem de aileler için öncelik olması gerektiğini vurguladı. Baydar, hayal gücü kısıtlanan, yeteneklerinin farkına varamayan, yanlış alanlara yönlendirilen, televizyon ve tablete mahkum edilen çocuklar yerine keyif alarak, üreterek, severek yapılan atölyelerde hem gelişim hem de eğitim sağlanabileceğine dikkat çekti.

“Hayata hazırlık, yetenek keşfiyle başlar”

Dünya ölçeğinde başarılı çocuklar yetiştirmenin zor olmadığına değinen Baydar, küçük yaşta başlanması gereken yaratıcı atölyelerin ilk adım olacağına vurgu yaparak şu bilgileri verdi:

“Yaşama en iyi hazırlık, çocuklarımızın önce yeteneklerini açığa çıkartacak, hayal gücünü zenginleştiren, bilgi ve becerilerini artıran, hayata karşı bir bakış kazanmalarını sağlayan atölyeler ile başlayabilir. Sanata, spora, bilime yakın, müzikle, resimle, matematikle iç içe çocuklar yarın kendileri ile birlikte topluma da büyük kazanç sağlayacaktır. Biz fikri haklarını genç girişimcilere vererek kurguladığımız ZEKİcee’de birbirinden renkli isimlerle hemen her alanda nihai çıktısı da olan atölyeler hayata geçirdik. Çocuklarımız aynı merkezde istedikleri atölyelere katılım gösteriyorlar. Drama Mutfağı, Sihirli Renkler, Tasarım, Benim Bahçem, Hayaller Sınır Tanımaz, Bu Masalın Kahramanı Benim, Sen Şarkını Söyle, Çocukça Çamurca gibi isimler verdiğimiz atölyelere büyük bir istek ve keyifle katılıyorlar. Üretmenin mutluluğunu tadıyor, özgüven kazanıyorlar. Yapamadıklarında çaba göstermeyi, azmetmeyi öğreniyorlar. Mesela Ritimce atölyemizde müziğin ritmi ile matematiğin temelini atıyorlar. Burada hem yeteneklerini öğreniyor hem de onlara fırsatlar sunmuş oluyoruz. Bu da hayata hazırlanmalarında en önemli ilk adım oluyor.”

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