Gündem Adalet Bakanı Abdulhamit Gülden önemli açıklamalar AİHMnin çifte standartlarını da görüyoruz
POLİTİKA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den önemli açıklamalar: AİHM'nin çifte standartlarını da görüyoruz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "AİHM'nin çifte standartlarını da görüyoruz. Bir yerdeki terör eylemlerine karşı sessiz kalmayı bile demokratik toplum için tehdit olarak görürken, 'Türkiye'de siyasi maddelerle faaliyetler yapıldığı' gibi asla kabul edemeyeceğimiz kararlar da veriliyor" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi Diğer
Abdulhamit Gül
Abdulhamit Gül

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Habertürk TV'de gazetecilerin sorularını yanıtlıyor... Bakan Gül'ün konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

AİHM'nin çifte standartlarını da görüyoruz. Bir yerdeki terör eylemlerine karşı sessiz kalmayı bile demokratik toplum için tehdit olarak görürken, 'Türkiye'de siyasi maddelerle faaliyetler yapıldığı' gibi asla kabul edemeyeceğimiz kararlar da veriliyor.

İklimi oluştururken, özgürlükler derken, insan hakları derken, terörle mesafesini koyması gerekenler, demokrasiye inanması gerekenlerin de bu iklime sahip çıkması, destek vermesi lazım.

Ayrıntılar birazdan...

Abone Ol Google News
Yaz tatili için tarih belli oldu

Yaz tatili için
tarih belli oldu

​Bakan Selçuk, merak edilen soruları cevapladı.
Fenerbahçe deplasmanda kendine geldi

Fenerbahçe
deplasmanda kendine geldi

F.Bahçe, Konyaspor'u mağlup etti ve zirve takibine devam etti.
Rasim Öztekin hayatını kaybetti

Rasim Öztekin
hayatını kaybetti

​Geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi görüyordu.
Trabzon'da <br>fırtına dindi

Trabzon'da
fırtına dindi

Bordo mavililer sahasında üst üste ikinci kaybını yaşadı.
Vaka sayılarında <br>korkutan sıçrama

Vaka sayılarında
korkutan sıçrama

​Sağlık Bakanlığı korkutan tabloyu açıkladı.

PSG-Başakşehir maçında yaşanan olay karara bağlandı.
Skandalın arkasından FETÖ çıktı

Skandalın arkasından FETÖ çıktı

​Görüntüleri alınan FETÖ'cü FBI sığındı.

Peçe referandumu

Peçe referandumu

İsviçre, Müslüman toplumuna tahammül edemiyor.

Caddeler tıklım tıklım

Caddeler tıklım tıklım

​'Kırmızı' Konya'da bahar havası koronavirüsü unutturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuşuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.