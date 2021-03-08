Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den önemli açıklamalar: AİHM'nin çifte standartlarını da görüyoruz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Habertürk TV'de gazetecilerin sorularını yanıtlıyor... Bakan Gül'ün konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
AİHM'nin çifte standartlarını da görüyoruz. Bir yerdeki terör eylemlerine karşı sessiz kalmayı bile demokratik toplum için tehdit olarak görürken, 'Türkiye'de siyasi maddelerle faaliyetler yapıldığı' gibi asla kabul edemeyeceğimiz kararlar da veriliyor.
İklimi oluştururken, özgürlükler derken, insan hakları derken, terörle mesafesini koyması gerekenler, demokrasiye inanması gerekenlerin de bu iklime sahip çıkması, destek vermesi lazım.
Ayrıntılar birazdan...