Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den önemli açıklamalar: AİHM'nin çifte standartlarını da görüyoruz Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "AİHM'nin çifte standartlarını da görüyoruz. Bir yerdeki terör eylemlerine karşı sessiz kalmayı bile demokratik toplum için tehdit olarak görürken, 'Türkiye'de siyasi maddelerle faaliyetler yapıldığı' gibi asla kabul edemeyeceğimiz kararlar da veriliyor" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi 08 Mart 2021, 22:59 Son Güncelleme: 08 Mart 2021, 23:07 Diğer