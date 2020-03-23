Gündem Adalet Bakanı adalet hizmetlerinde koronavirüs tedbirlerini açıkladı Noterler nöbet sistemine geçiyor
POLİTİKA

Adalet Bakanı adalet hizmetlerinde koronavirüs tedbirlerini açıkladı: Noterler nöbet sistemine geçiyor

Adalet hizmetlerinde koronavirüse yönelik alınacak tedbirlerle ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün başkanlığında ikinci koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından açıklama yapan Gül "Yarından itibaren dönüşümlü nöbet sistemiyle hizmet verecek. Acil olmayan işlemler için noterliklere lütfen gitmeyelim" açıklamasında bulundu

Haber Merkezi İHA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıklama yaptı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıklama yaptı.

Adalet hizmetlerinde koronavirüse yönelik alınacak tedbirlerle ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün başkanlığında ikinci koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Bakan Gül açıklama yapıyor.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Hayat eve sığar diyoruz, bu süreçte risk almayalım. Cezaevlerinde pozitif bir vakaya rastlanmamıştır. Ertelenen görüş ve ziyaret hakları saklıdır. Telefonla görüşme hakları da birden ikiye çıkarıldı.

Davalar UYAP üzerinden bildiriliyor. Haciz işlemleri 30 Haziran'a kadar Cumhurbaşkanımızın isteği ile ertelendi.

Adliyelerde, bölge adliye mahkemelerinde adli hizmetlerin yeteri kadar hakim ve savcı ile yürütüleceği şekilde nöbet sistemine geçildi.

  • Adliyelerde nöbet sistemine geçildi, esnek çalışma başladı. Noterler de yarından itibaren nöbet sistemine geçecek. Acil olmayan hiçbir işlem için noterlere gitmeyelim.

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