Adalet Bakanı Gül: Hakim ve savcı adaylarımız için dijital eğitim süreci başladı

Türkiye Adalet Akademisince, koronavirüs tedbirleri kapsamında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hakim ve savcı adaylarına yönelik uzaktan eğitimle ilgili Twitter'dan açıklamalarda bulundu.
Eğitim engel tanımaz denilerek tüm imkanlar seferber edildi; hâkim ve savcı adaylarımız için dijital eğitim süreci başladı.
Evde kal, eğitime inan, öğrenmekten vazgeçme. https://t.co/UDtq2rzcB6
Eğitim engel tanımaz denilerek tüm imkanlar seferber edildi; hâkim ve savcı adaylarımız için dijital eğitim süreci başladı.
- "Eğitim engel tanımaz" denilerek tüm imkanların seferber edildiğini vurgulayan Gül, "Hakim ve savcı adaylarımız için dijital eğitim süreci başladı. Evde kal, eğitime inan, öğrenmekten vazgeçme." ifadelerini kullandı.