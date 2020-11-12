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Adana haber: İlk tıp diploması olduğu iddia edilen tarihi eser Adana’da ele geçirildi

Adana'daki tarihi eser operasyonunda ele geçirildi: İlk tıp diploması olduğu iddia edildi

Adana’da düzenlenen operasyonda, aralarında kil tablete yazılmış ilk tıp diplomalarından birinin de bulunduğu iddia edilen 2 bin 428 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Zanlılar eserlerden birinin kil tablete yazılmış ilk tarihi tıp diploması olduğunu öne sürdü.
Zanlılar eserlerden birinin kil tablete yazılmış ilk tarihi tıp diploması olduğunu öne sürdü.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri 3 farklı adreste tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.

AA

Merkez Seyhan ilçesi Döşeme, Tellidere ve Pınar mahallelerindeki adreslere yapılan operasyonlarda 2 bin 325 adet antik Roma, Yunan ve Bizans dönemine ait sikke, 18 adet antik Roma, Yunan ve Bizans dönemine ait heykel, 85 adet antik Roma, Yunan ve Bizans dönemine ait kolye, yüzük, küpe gibi obje, bir adet uluslararası tarihi eser kaçakçılığı suçunda kullanıldığı değerlendirilen dizüstü bilgisayar, bir adet dinamit lokumu, bir adet elektrikli fünye, bir adet dijital hassas terazi, bir adet ölçekli mercek ele geçirildi.

AA

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Zanlılar tarihi eser kaçakçısı olmadıklarını, koleksiyoner olduklarını ileri sürdü. Zanlılar eserlerden birinin kil tablete yazılmış ilk tarihi tıp diploması olduğunu öne sürdü. Bir heykelin ise değerinin 30 bin dolar olduğu iddia edildi.


AA


Tarihi eserler incelenmek üzere müze müdürlüğüne gönderildi.

Adana'daki tarihi eser operasyonunda ele geçirildi: İlk tıp diploması olduğu iddia edildi
FOTOĞRAF 12
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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri 3 farklı adreste tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Title
Polis adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Merkez Seyhan ilçesi Döşeme, Tellidere ve Pınar mahallelerindeki adreslere yapılan operasyonlarda 2 bin 325 adet antik Roma, Yunan ve Bizans dönemine ait sikke, 18 adet antik Roma, Yunan ve Bizans dönemine ait heykel, 85 adet antik Roma, Yunan ve Bizans dönemine ait kolye, yüzük, küpe gibi obje, 1 adet uluslararası tarihi eser kaçakçılığı suçunda kullanıldığı değerlendirilen dizüstü bilgisayar, 1 adet dinamit lokumu, 1 adet elektrikli fünye, 1 adet dijital hassas terazi, 1 adet ölçekli mercek ele geçirildi.
Title
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Zanlılar tarihi eser kaçakçısı olmadıklarını, koleksiyoner olduklarını ileri sürdü.
Title
Zanlılar eserlerden birinin kil tablete yazılmış ilk tarihi tıp diploması olduğunu öne sürdü.
Title
Bir heykelin ise değerinin 30 bin dolar olduğu iddia edildi.
Title
Title
Tarihi eserler incelenmek üzere müze müdürlüğüne gönderildi.
Title
Title
Title
Title
Title
Adana'daki tarihi eser operasyonunda ele geçirildi: İlk tıp diploması olduğu iddia edildi
Adana'da düzenlenen operasyonda, aralarında kil tablete yazılmış ilk tıp diplomalarından birinin de bulunduğu iddia edilen 2 bin 428 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


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