Gündem Dilencinin üzerinden servet çıktı
ADANA

Adana haberleri: Dilencinin üzerinden servet çıktı

Dilencinin üzerinden servet çıktı

Adana’de zabıtanın düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu bir dilencinin üzerinden 5 bin 500 dolar, 3 bin 800 Türk Lirası ve 31 bin Suriye Lirası çıktı.

Haber Merkezi IHA
Dilencinin üzerinden çıkan paralar.
Dilencinin üzerinden çıkan paralar.

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında insanların dini ve vicdani duygularını istismar ederek haksız kazanç elde eden kişilere karşı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında Atatürk Caddesi Abidin Dino Parkı içerisinde dilencilik yapan Suriye uyruklu A.E.Ş yakalanarak idari işlem yapılmak üzere Zabıta Daire Başkanlığı’na getirildi. Burada yapılan üst aramasında 52 yaşındaki Suriye uyruklu A.E.Ş’nin üzerinden 5500 Dolar, 3800TL ve 31 bin Suriye Lirası çıktı. Üzerinden çıkan paralara Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığınca el konulurken, A.E.Ş’ye Kabahatler Kanununa göre 153 TL cezai işlem uygulandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, insanların manevi değerlerini sömüren dilencilere karşı vatandaşı uyararak, dilencilere para verilmemesini ve görülmeleri durumunda 153’ün aranarak ihbar edilmesi çağrısında bulundu.

102 yaşında 80 yıldır dileniyor
GÜNDEM
102 yaşında 80 yıldır dileniyor

Dilenciden 15 ülkeye ait para çıktı
GÜNDEM
Dilenciden 15 ülkeye ait para çıktı

Dilenciden çıkan parayı 8 zabıta ancak sayabildi
GÜNDEM
Dilenciden çıkan parayı 8 zabıta ancak sayabildi

9 gün tatil çağrısı

9 gün tatil çağrısı

Kurban Bayramı için de beklenti içine girdiler.
Enerjide hedef Romanya!

Enerjide hedef Romanya!

​AB'nin yaptırım tehdidine karşı 'diyalog' dönemi başlayacak.
İki şehittek kare

İki şehit
tek kare

Ayaz çocuk ve Şehit Karaman fotoğraf çekilmiş.
Belediye değiştirdi<br>valilik söktü

Belediye değiştirdi
valilik söktü

HDP'li belediye terör zanlısının ismini caddeye vermek istedi.
2 bin aile taşınacak

2 bin aile taşınacak

​Hükümet risk altındaki 6 il için harekete geçti.
Tek şubede<br>4,6 milyar TL

Tek şubede
4,6 milyar TL

18 yıl sonra sektöre hızlı giriş yaptı.
Sevkiyat sürüyor

Sevkiyat sürüyor

S-400 malzemelerini taşıyan 2 uçak daha iniş yaptı.
Yarı fiyatına<br>satışa çıkarılıyor

Yarı fiyatına
satışa çıkarılıyor

Fiyatları 27 ile 115 bin TL arasında değişiyor.

YKS sonuçları açıklandı

YKS sonuçları açıklandı

​Adaylar sınav sonuçlarına TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.
Son gün 13 Ağustos

Son gün 13 Ağustos

İkinci el araç satışına yönelik önemli uyarı geldi.
Oruç Reis de<br>yola çıkıyor

Oruç Reis de
yola çıkıyor

​Fatih, Yavuz ve Barbaros'un ardından şimdi de Oruç Reis rotayı Akdeniz'e kırdı.
Havadan vuruldu

Havadan vuruldu

2 ayrı bölgede 9 terörist etkisiz hale getirildi.
6 ay uzatıldı

6 ay uzatıldı

​TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
Burnu bile<br>kanamadan çıktı

Burnu bile
kanamadan çıktı

​Hurdaya dönen aracı görenler gözlerine inanamadı.
8 derece <br>birden düşecek

8 derece
birden düşecek

​Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı.
112'ye yapılan<br>ihbar ortaya çıkardı

112'ye yapılan
ihbar ortaya çıkardı

Polisin eş zamanlı şafak baskını ile ele geçirildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.