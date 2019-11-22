Adana'da evin bahçesine 50 kiloluk göktaşı düştüğü iddiası

Kozan ilçesi ile Osmaniye’nin Kadirli ilçesi arasında bulunan Çokak köyündeki evinde annesi ile yaşayan ve köyde çiftçilik yapan Mustafa Civelek, yaklaşık 25 gün kadar önce gece saatlerinde uyumaya hazırlanırken önce gök gürültüsünü andıran bir ses duydu ardından da evde sarsıntı hissetti.

Taşın yanına yaklaşan ve yerinden kaldırmaya çalışan Civelek, taşı kaldıramadı.

Pencereden dışarı bakan ancak bir şey göremeyen Civelek, sabah uyandığında evinin önündeki tarlada yerde yaklaşık yarım metre çukur açan, yuvarlak bir taş gördü.

Taşın yanına yaklaşan ve yerinden kaldırmaya çalışan Civelek yaklaşık 50 kilo ağırlığındaki taşı kaldıramadı.

Göktaşı olduğu iddia edilen taş.

Bahçesine gece gök gürültüsünü andıran bir sesle göktaşı düştüğünü iddia eden Mustafa Civelek taşın yetkililerce incelenmesini isteyerek şunları söyledi: