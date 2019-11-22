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ADANA

Adana haberleri... Evin bahçesine 50 kiloluk göktaşı düştüğü iddiası

Adana'da evin bahçesine 50 kiloluk göktaşı düştüğü iddiası

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Çokak köyünde 34 yaşındaki Mustafa Civelek gece saatlerinde önce gök gürültüsü duydu sonra evi sallandı, sabah uyanınca evlerinin önündeki tarlada oval şekilde yaklaşık 50 kilo ağırlığında bir taş buldu.

Haber Merkezi İHA
Civelek, sabah uyandığında evinin önündeki tarlada yerde yaklaşık yarım metre çukur açan, yuvarlak bir taş gördü.
Civelek, sabah uyandığında evinin önündeki tarlada yerde yaklaşık yarım metre çukur açan, yuvarlak bir taş gördü.

Kozan ilçesi ile Osmaniye’nin Kadirli ilçesi arasında bulunan Çokak köyündeki evinde annesi ile yaşayan ve köyde çiftçilik yapan Mustafa Civelek, yaklaşık 25 gün kadar önce gece saatlerinde uyumaya hazırlanırken önce gök gürültüsünü andıran bir ses duydu ardından da evde sarsıntı hissetti.

Taşın yanına yaklaşan ve yerinden kaldırmaya çalışan Civelek, taşı kaldıramadı.

Pencereden dışarı bakan ancak bir şey göremeyen Civelek, sabah uyandığında evinin önündeki tarlada yerde yaklaşık yarım metre çukur açan, yuvarlak bir taş gördü.

Taşın yanına yaklaşan ve yerinden kaldırmaya çalışan Civelek yaklaşık 50 kilo ağırlığındaki taşı kaldıramadı.

Göktaşı olduğu iddia edilen taş.

Bahçesine gece gök gürültüsünü andıran bir sesle göktaşı düştüğünü iddia eden Mustafa Civelek taşın yetkililerce incelenmesini isteyerek şunları söyledi:

  • "O gece hafif yağmur yağıyordu. Gece saatlerinde önce şimşek çaktığını düşündüm bir ses duydum. Ardından ev sallandı. Dışarıya baktım karanlıkta bir şey göremedim. Sabah kalktığımda evin bahçesinde bir çukur açmış taşı gördüm. Yaklaşık 40-50 kilo ağırlığında. Ben bunun göktaşı olduğunu düşünüyorum. Yetkililer alıp incelesin."

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