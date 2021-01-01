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ADANA

Adana haberleri: Gelecek Partisi Adana İl Başkanı ve 2 kardeşi gasp iddiasıyla tutuklandı

Gelecek Partisi Adana İl Başkanı ve 2 kardeşi gasp iddiasıyla tutuklandı: Bilgisayar ve araç gasbedip zorla 10 bin lira havale ettirdiler

Adana'da, alacaklı oldukları kişinin arabasını gasbettikleri ileri sürülen Gelecek Partisi Adana İl Başkanı ve iki kardeşi tutuklandı. M.E'nin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince gasbettikleri araçla Bakımyurdu Caddesi'nde gözaltına alınan Gelecek Partisi İl Başkanı Kenan A. ve 2 kardeşi, emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılarak tutuklandı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Alınan bilgiye göre, Gelecek Partisi İl Başkanı Kenan A. ile kardeşleri Ertuğrul A. ve Erkan A, yaklaşık 28 bin lira alacakları bulunan M.E'nin merkez Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi'ndeki iş yerine gitti.

Kendilerine zorla 10 lira havale ettirdiler

  • Burada çıkan tartışmada M.E'nin dizüstü bilgisayarına zarar veren şüpheliler, cep telefonundan da kendilerine zorla 10 bin lira havale ettirdikten sonra iş yeri sahibinin aracını alıp ayrıldı.

Zanlılar tutuklandı

M.E'nin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince Gelecek Partisi İl Başkanı Kenan A. ve 2 kardeşi, gasbettikleri araçla Bakımyurdu Caddesi'nde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar tutuklandı.

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