Adana haberleri: Gelecek Partisi Adana İl Başkanı ve 2 kardeşi gasp iddiasıyla tutuklandı Gelecek Partisi Adana İl Başkanı ve 2 kardeşi gasp iddiasıyla tutuklandı: Bilgisayar ve araç gasbedip zorla 10 bin lira havale ettirdiler Adana'da, alacaklı oldukları kişinin arabasını gasbettikleri ileri sürülen Gelecek Partisi Adana İl Başkanı ve iki kardeşi tutuklandı. M.E'nin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince gasbettikleri araçla Bakımyurdu Caddesi'nde gözaltına alınan Gelecek Partisi İl Başkanı Kenan A. ve 2 kardeşi, emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılarak tutuklandı.

Haber Merkezi 01 Ocak 2021, 19:53 Son Güncelleme: 01 Ocak 2021, 20:20 AA