Gelecek Partisi Adana İl Başkanı ve 2 kardeşi gasp iddiasıyla tutuklandı: Bilgisayar ve araç gasbedip zorla 10 bin lira havale ettirdiler

Dünya

Rusya’nın St Petersburg kentinde polis kılığına girerek, kimlik kontrolü yapan "sahte" özel kuvvetler polisi gözaltına alındı.

Operasyon anı ise Rus özel kuvvet polisi kamerası tarafından an be an kayda alındı. Sahte polisler hakkında kendisini polis olarak tanıttığı için adli işlem başlatıldı.