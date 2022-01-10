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Adana'da korkunç olay: İnşaatta düşen küçük kızın boğazına demir çubuk saplandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde oyun oynadığı inşaat alanında düşen 8 yaşındaki S.S.Ç.'ın boğazından giren demir çubuk ağzından çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan küçük kız, boğazındaki demir çubukla hastaneye götürüldü. Ameliyatla demir parça çıkartılan küçük kızı, yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor.

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Haber Merkezi DHA
Adana haberleri: İnşaatta düşen küçük kızın boğazına demir çubuk saplandı
Yoğun bakımda tedavisi süren küçük kızın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Adana'daki olay dün 17.30'da Ceyhan ilçesindeki İmranlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin yanındaki inşaatta oynayan S.S.Ç., demir çubuğun üzerine düştü. Boğazından giren demir çubuk küçük kızın ağzından çıktı. Ağır yaralanan küçük kız için ihbar üzerine olay yerine ambulans ve Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ayağına batan demir çubuk ile hastaneye kaldırıldı
GÜNDEM
Ayağına batan demir çubuk ile hastaneye kaldırıldı

Demir çubuğu kesen itfaiye ekipleri boğazındaki parça ile küçük kızı Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradan yapılan ilk müdahalenin ardından küçük kız, Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada ameliyat edilen küçük kızın boğazına saplanan demir çıkartıldı.

Doktorun inanılmaz hayat mücadelesi: Demir korkuluklara saplanan çocuğu sedyenin üzerine çıkarak kurtardı
HAYAT
Doktorun inanılmaz hayat mücadelesi: Demir korkuluklara saplanan çocuğu sedyenin üzerine çıkarak kurtardı

Yoğun bakımda tedavisi süren küçük kızın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kolundaki demir parçası ile hastaneye kaldırıldı
FOTOĞRAF 6
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Olay, dün Sahabiye Mahallesi'ndeki Akkaya Apartmanı'nda meydana geldi.
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Kaan Özkan, iddiaya göre oturduğu apartmana kestirmeden girmek için demir korkulukların üzerinden atlamak istedi. Atlarken dengesini kaybederek düşen Özkan'ın sol kolu, demir parmaklığa saplandı.
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Çevredekilerin haber vermesiyle gelen itfaiye ekibi, Özkan'ın kolunun bir tarafından girip diğer tarafından çıkan demir parmaklığı testere ile kesti.
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Özkan, kolundaki demir parçası ile birlikte 112 Acil Sağlık ekibi tarafından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.
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Hastanede tedavi altına alınan Özkan'ın kolundaki parça çıkarıldı.
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Özkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kolundaki demir parçası ile hastaneye kaldırıldı
Kayseri'de apartman bahçesindeki korkulukların üzerinden atlarken kolu demir parmaklığa saplanan 21 yaşındaki Kaan Özkan yaralandı. Demir parmaklık kesilerek kurtarılan Özkan, kolundaki demir ile hastaneye kaldırıldı.
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