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ADANA

Adana haberleri: Zabıta seyyar satıcının incirlerini döktü çevredekiler para verdi

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin zabıta ekipleri seyyar satıcının incirlerini döktü: Çevredekiler para verdi

Adana'da zabıta ekiplerinin, dikenli incir satan bir seyyar satıcının mallarına el koyarken tezgahta bulunan incirleri yere dökmesi, çevredekilerin tepkisine neden oldu. Bazı kişiler yerdeki dikenli incirleri zabıta ekiplerine atarken, satıcıya ise para vererek zararını karşılamaya çalıştı.

Haber Merkezi DHA
Zabıta dikenli incirleri alırken döktü.
Zabıta dikenli incirleri alırken döktü.

Adana'nın Seyhan ilçesi Çakmak caddesi üzerinde dikenli incir satan seyyar satıcının çevresinde toplanan Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, tezgahtaki incirlere el koydu.

Çevredekilerin ikna etmeye çalıştığı zabıtalar, dikenli incirlerin olduğu tezgahı araca yüklerken bir kısmını da yere döktü.

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Vatandaşlar tepki gösterdi

Çevrede toplanan kalabalık, tepkiler üzerine hızla uzaklaşan zabıtalara dikenli incir fırlattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeyse bazı vatandaşların, "Ne yapsın, hırsızlık mı yapsın? Ayıp be kardeşim" diyerek tepki gösterdiği görüldü.

Yerde kalan dikenli incirler bir süre sonra temizlik görevlisi tarafından toplandı.

Dökülen incirlerin parasını verdiler

Dikenli incirleri yere döken zabıta ekiplerinin caddeden ayrılması üzerine yolda yürürken olayı gören bir kadın, ismi öğrenilemeyen seyyar satıcıya yerdeki dikenli incirlerin parasını ödeyip, zararını karşılamaya çalıştı.

Yerde kalan dikenli incirler bir süre sonra temizlik görevlisi bir kadın tarafından toplandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, tezgahtaki incirlere el koydu.
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