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ADANA

Adana merkezli altı ilde sahte para ve altın operasyonu: 18 şüpheli gözaltında

İstanbul'dan aldıkları sahte paralar ile ayarı düşürülmüş tam, yarım ve çeyrek altınları piyasaya süren 18 şüpheliye yönelik Adana merkezli 6 ilde şafak vakti operasyon düzenlendi.

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Haber Merkezi AA
Adana merkezli altı ilde sahte para ve altın operasyonu: 18 şüpheli gözaltında
Foto/arşiv

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Mali Büro ekipleri, bazı şüphelilerin İstanbul'dan aldıkları sahte paralar ile ayarı düşürülmüş tam, yarım ve çeyrek altınları piyasaya sürdükleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüphelinin yakalanması için Adana, İstanbul, Hatay, Mardin, Mersin ve Osmaniye'de tespit edilen adreslere baskın yapıldı.

Operasyonda sahte olduğu tespit edilen 3 bin 500 ABD Doları ile 463 bin 950 lira ve 1 sürücü belgesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bursa'da feci kaza: İkiye bölünen aracın sürücüsü hayatını kaybetti
FOTOĞRAF 13
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Kaza, saat 23.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi 11 Eylül Bulvarı Çiftehavuzlar Mahallesi’nde meydana geldi.
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Nilüfer ilçesinden Osmangazi istikametine seyir halinde olan Musa Soylugan, yönetimindeki 16 BT 261 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
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Soyluganın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce bariyerlere, ardından savrularak hareket halindeki halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil ortadan ikiye bölündü, sürücü de yola savruldu.
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Otobüste bulunan yolcuların yaralanmadığı kazanın ardından ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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Ağır yaralanan sürücü Soylugan, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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Soylugan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat trafiğe kapatılan 11 Eylül Bulvarı, otomobilin kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
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kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, Musa Soylugan’ın öğlen saatlerinde de aynı güzergah üzerinde otomobille seyir halindeyken çektiği görüntüyü sosyal medya hesabında paylaştığı görüldü.
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Bursa'da feci kaza: İkiye bölünen aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Bursa'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Musa Soylugan'ın (19) kontrolünü kaybettiği otomobil, önce bariyerlere ardından da halk otobüsüne çarptı. Otomobilin ortadan ikiye bölündüğü kazada Soylugan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Otomobilikiye bölündü

Otomobil
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