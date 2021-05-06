Adana'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Adana'nın Feçe ilçesine bağlı Akoluk Mahallesi Katsem Yaylası’nda sabah saatlerinde başlayan yağmur, yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 15 dakika süren dolu nedeniyle bölge beyaza büründü. Düşen doluların ceviz büyüklüğünde olduğu görüldü.
Adana'nın Feçe ilçesine bağlı Akoluk Mahallesi Katsem Yaylası’nda sabah saatlerinde başlayan yağmur, yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 15 dakika süren dolu nedeniyle bölge beyaza büründü. Düşen doluların ceviz büyüklüğünde olduğu görüldü.
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