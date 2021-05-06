Adana'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Dünya

NATO'dan 10 bin askerlik tatbikat

NATO, 20'den fazla müttefik ülkeden yaklaşık 10 bin askerin katılımıyla düzenlenen "Steadfast Defender 2021" (Sarsılmaz Savunucu 2021) tatbikatına devam ediyor. Haziran sonuna kadar sürecek tatbikatta, Türkiye'nin karada liderlik ettiği Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Kuvveti (VJTF) de yer alıyor.