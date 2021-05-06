Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Adanada ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
ADANA

Adana'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Adana'nın Feke ilçesinde yaklaşık 15 dakika boyunca ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

Haber Merkezi DHA
Adanada ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Adana'da dolu yağışı 15 dakika devam etti

Adana'nın Feçe ilçesine bağlı Akoluk Mahallesi Katsem Yaylası’nda sabah saatlerinde başlayan yağmur, yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 15 dakika süren dolu nedeniyle bölge beyaza büründü. Düşen doluların ceviz büyüklüğünde olduğu görüldü.

Mekke'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
DÜNYA
Mekke'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Kabe'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı: Müslümanlar yağış anında tavafa devam etti
OYNAT 00:57
Kabe'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı: Müslümanlar yağış anında tavafa devam etti
Mekke'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Doluya ve sağanak yağmura rağmen Umre ibadeti için kentte bulunan Müslümanlar Kabe'yi tavaf etti.


Abone Ol Google News
Bölgede heyecana neden oldu

Bölgede heyecana neden oldu

​Baraj suyu çekilince ortaya çıktı.
Süper Ligde ses getiren olay

Süper Lig'de ses getiren olay

Rizespor Başkanı Hasan Kartal, 'iki kulübü kontrol edecek' iddiası.
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli sporcularla iftar yaptı

​Bakan Soylu merak edilen konulara canlı yayında yanıt verdi.

Günlük ölü ve vaka sayıları hızla düşüyor.

​Mısır ile müteakip adımlar kararlaştırılacak.

Avrupa'da savaş çanları

Avrupa'da savaş çanları

İngiltere ve Fransa karşı karşıya geldi.

​Thodex'in kurucusu Özer'i yakalama çalışmalarından yeni detaylar.

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yanıtladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.