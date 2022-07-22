Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

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TBMM Başkanı Şentop: Avrupa göçmenlere kapılarını kapattı öldürmek dahil her türlü eylemi yaptı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa ülkelerinin göçmenlere kapılarını kapattığını belirterek "Avrupa, göçmenlere karşı çok kesin kararlı bir biçimde kapılarını kapattı. Hatta bir fırsat bulup Afrika'dan aynı şekilde gelmeye kendi kara topraklarına ulaşmaya çalışanları öldürmek dahil botlarını şişleyerek batırmak dahil çocuk, kadın ne olursa olsun her türlü eylemi yaptılar. Onun için yapılması gereken bu paradigmayı değiştirmektir." dedi.