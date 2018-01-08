Adana'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis

Adana'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Enez G. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı.
Son sözleri sorulan sanık Enez G. suçlamaları kabul etmediğini belirterek tahliyesini ve beraatini talep etti.
Cumhuriyet savcısı tutuklu sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.
Mahkeme heyeti, 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği tutuklu sanık Enez G'nin hükümle birlikte tahliyesine hükmetti.
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