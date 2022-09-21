Adana'da FETÖ'ye şafak operasyonu: 10 kişi gözaltına alındı

Dünya

Sıfır Atık’ı dünyaya öğreteceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres, “Sıfır Atık Projesi”nin dünyada yaygınlaştırılması için iyi niyet beyanı imzaladı. Guterres, “Toplumlar çok fazla atık üretmeye başladı. Sizin bu anlamda yaptığınız Sıfır Atık Projesi çok kıymetli ve etkileyici” dedi. Erdoğan da Türkiye’nin deneyimlerini dileyen her ülkeyle paylaşmaya hazır olduklarını söyledi.