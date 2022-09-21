Adana'da FETÖ'ye şafak operasyonu: 10 kişi gözaltına alındı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında aktif subay, emekli subay, öğretmenlerin de bulunduğu 10 şüphelinin örgütün kriptolu haberleşme ağı 'ByLock' kullandığı tespit edildi.
Şüpheliler hakkında yakalama çıkarılmasının ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah operasyon için harekete geçti.
Çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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Akşam saatlerinde Hocaömer Mahallesi'nde, Atatürk Caddesi üzerinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobillerin karıştığı hasarlı kaza sonrası tartışma çıktı.
Tartışma, sürücülerin telefonla aradığı yakınlarının da gelmesiyle kavgaya dönüştü.
İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırmaya çalışırken arbede çıktı.
Olayda 3 polis yaralanırken, 6 şüpheli ise gözaltına alındı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alınan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaza sonrası çıkan kavgayı ayırmak isteyen üç polis yaralandı
Adıyaman'da, kaza sonrası sürücüler arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen 3 polis yaralandı, 6 şüpheli gözaltına alındı.
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Olay, saat 18.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi, Kısmet Sokak’ta meydana geldi.
Yaklaşık 1 aydır demir doğrama atölyesinde çalışan kimliği henüz belirsiz kişi, iddiaya göre patronu Ahmad Ajjan El Hadid’den maaşını istedi. Patronundan olumsuz yanıt alınca iş yerinden ayrılan şüpheli, bir süre sonra 10 arkadaşını da yanına alarak tekrar doğrama atölyesine geldi
Şüpheli ve yanında gelen kişiler ile iş yerinde bulunanlar arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Bu sırada elindeki palayı sallayan şüpheli, Ahmad Ajjan El Hadid ile oğlu Yusuf Ajjan El Hadid’i yaraladı.
Kavgayı görenler durumu polise bildirirken, şüpheli ve arkadaşları ise olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı baba- oğulu İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, şüphelilerin doğrama atölyesini bastığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; doğrama atölyesinin kapısına gelen şüpheliler ile iş yerinde bulunanlar arasında tartışma yaşandığı, tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüştüğü ve şüphelinin elindeki palayı savurarak çevreye saldırdığı yer aldı.
Öte yandan, şüphelilerin doğrama atölyesini bastığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; doğrama atölyesinin kapısına gelen şüpheliler ile iş yerinde bulunanlar arasında tartışma yaşandığı, tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüştüğü ve şüphelinin elindeki palayı savurarak çevreye saldırdığı yer aldı.
Maaşını alamadığı iş yerini 10 arkadaşıyla bastı: Palalı saldırı kamerada
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalıştığı doğrama atölyesinden maaşını alamadığını öne süren şüpheli, 10 arkadaşıyla birlikte iş yerini bastı. Yaşanan arbede sırasında iş yeri sahibi Ahmad Ajjan El Hadid (56) ile oğlu Yusuf Ajjan El Hadid (34) darbedilirken, şüpheli tarafından da pala ile yaralandı.
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Olay, Dilovası ilçesi, D-100 Karayolu Dilovası Rampası üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Yusuf Hakan Aydın idaresindeki 53 RT 399 plakalı otomobilden, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple duman çıkmaya başladı.
Dumanı fark eden Aydın, aracını yol kenarında müsait bir yere çekip montunu bile arabada bırakarak uzaklaştı.
Kısa bir süre sonra otomobil alev topuna döndü. Sürücü Aydın, kaputu bile açamadan araçtan uzaklaşmak zorunda kaldı.
Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildiren talihsiz sürücünün ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobildeki yangın söndürüldü. Olay sonrasında küle dönen araçta ciddi derecede maddi hasar meydana geldi.
Olayı anlatan sürücü Yusuf Hakan Aydın, “Seyir halinde giderken araba bir anda tutuştu. Sağa çektim, zaten çekişten de düştü araba. İşten çıkmış eve gidiyordum. Sağa çekip kaputu açmaya çalıştım ama açamadım. Araba zaten aldı başını gitti. Polise haber verdik” dedi.
Kocaeli'de korku dolu anlar: Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Kocaeli'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç küle döndü.