Adana'da "hastane ihalesine fesat karıştırma" ve "rüşvet" operasyonu: 28 gözaltı kararı Adana'da, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi eski başmüdürü ve eski başhekimi ile doktorların da arasında olduğu 28 şüpheliye yönelik "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet" operasyonu düzenlendi.

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