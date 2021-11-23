Gündem Adanada iki mahalle mavi dil hastalığı sebebiyle karantinaya alındı
ADANA

Adana’da iki mahalle 'mavi dil' hastalığı sebebiyle karantinaya alındı

Adana'da iki mahalle hayvanlarda görülen bulaşıcı mavi dil hastalığı sebebiyle karantina altına alındı. Konuyla ilgili Yumurtalık Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada "Hastalık sinekler tarafından yayılan bulaşıcı bir hayvan hastalığı. Bunun için mahallelerde ilaçlama yapılıyor. Hayvan sahipleri bilgilendirildi" denildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Adana’da iki mahalle mavi dil hastalığı sebebiyle karantinaya alındı
Arşiv

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde iki mahalle, mavi dil hastalığı nedeniyle karantinaya alındı.

Yumurtalık Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"HAYVAN GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI YASAKLANDI"

"Asmalı ve Gölovası mahallesi ve çevresinde hayvanlarda görülen bulaşıcı mavi dil hastalığı nedeni ile karantina kararı alındı. Asmalı ve Gölovası mahalleleri ile 10 km çevresinde hayvan giriş çıkışları yasaklandı.

"SİNEKLER TARAFINDAN YAYILAN BULAŞICI BİR HAYVAN HASTALIĞI"

Aşılama yapılıyor. Hastalık sinekler tarafından yayılan bulaşıcı bir hayvan hastalığı. Bunun için mahallelerde ilaçlama yapılıyor. Hayvan sahipleri bilgilendirildi"

Adana'da lüks otomobile asılan patenli çocukların tehlikeli yolculuğu
OYNAT 00:29
Adana'da lüks otomobile asılan patenli çocukların tehlikeli yolculuğu
Adana'da üç gencin akan trafikte arabalara tutunarak paten kaymaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Cezaları bozuldu

Cezaları bozuldu

Baklavacı kardeşlerin davasında yeni gelişme.
Ekmeğe zam gelecek mi?

Ekmeğe zam gelecek mi?

​TMO'dan un açıklaması: Endişeye gerek yok.
Ankara Büyükşehir Belediyesi TRTnin fiber kablolarını kesti

​Sağlık Bakanlığı: 17 ecza deposu ile 144 eczane hakkında işlem başlatıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.