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Gündem Adanada PKK operasyonu 7 tutuklama
ADANA

Adana’da PKK operasyonu: 7 tutuklama

Adana’da, daha önceki yıllarda terör örgütü PKK lehine düzenledikleri sokak gösterilerinde polise el yapımı patlayıcı, havai fişek ve molotof kokteyli ile saldıran 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 7’si tutuklandı, 3’ü ev hapsine çarptırıldı.

Haber Merkezi DHA
Şüphelilerden 7’si tutuklandı, 3’ü ev hapsine çarptırıldı.
Şüphelilerden 7’si tutuklandı, 3’ü ev hapsine çarptırıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki yıllarda, PKK lehine düzenledikleri sokak gösterilerde, polise, el yapımı patlayıcı, havai fişek ve molotof kokteyli ile saldıran 10 şüpheliyi, teknik incelemeyle tespit etti.

Şüphelilerden 7’si tutuklandı, 3’ü ev hapsine çarptırıldı.

Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Adreslerleri belirlenen şüpheliler hakkında verilen yakalama kararının ardından TEM polisleri, 6 Haziran sabahı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, demir kapıları koç başlarıyla kırılarak girilen evlerde çok sayıda şüpheli gözaltına aldı.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.A., M.Ü., A.S., C.B., A.D., E.G., F.K. tutuklanırken, Ö.Y. H.Z. A.A. ev hapsi cezası ile serbest bırakıldı.

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