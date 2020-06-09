Adana’da PKK operasyonu: 7 tutuklama

Ekonomi

Kredi kartından sonra aboneliklerde de ıslak imza şartı kalkıyor

Geçtiğimiz günlerde kredi kartı sözleşmelerine yönelik gündeme gelen ıslak imza şartının kaldırılması ve işlemlerin uzaktan yapılabilmesine yönelik düzenlemenin kapsamı genişliyor. Sektörden de gelen talepler sonrasında Elektronik Haberleşme Kanunu'nda yapılacak değişiklikle aboneliklerde ıslak imza şartı kaldırılarak tüm süreçlerin dijitalde başlayıp sonlandırılması planlanıyor. Sahadan alınan verilere göre; mobil hizmetlerde her ay 2 milyon adet aboneliğin gerçekleştiği belirtiliyor.