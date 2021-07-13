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ADANA

Türk Bayrağını indirip çöpe atan kadın yakalandı: 'Çok keyifliydim o yüzden attım'

Adana’da bir iş yerinde asılı olan Türk Bayrağını indirip çöpe atan kadın yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadın gazetecilerin bayrağını neden attınız sorusuna,” Çok keyifliydim, çok neşeliydim o yüzden attım” dedi.

Haber Merkezi İHA
Adanada Türk Bayrağını indirip çöpe atan kadın yakalandı
Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılınca çok tepki gördü.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı İbo Osman Caddesi civarında bulunan av malzemeleri satan iş yerinde asılı Türk Bayrağını, M.D isimli kadın koparak çöp kovasına attı.

Bu anlar iş yerinin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Türk Bayrağını indirip çöpe atan kadın yakalanarak gözaltına alındı.
Türk Bayrağını indirip çöpe atan kadın yakalanarak gözaltına alındı.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılınca çok tepki gördü. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Türk Bayrağını kopartıp çöp kovasına atan M.D’yi yakalama çalışması başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Olaydan 6 saat sonra şüpheli kadın Güvenlik Şube Müdürlüğüne bağlı polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adli Tıp Biriminde sağlık kontrollerine getirilen M.D, gazetecilerin bayrağını neden attınız sorusuna, ”Çok keyifliydim, çok neşeliydim o yüzden attım. Çok keyifliydim napayım, başka bir sıkıntım yoktu çünkü” cevabını vererek kendisini savundu.

Türk Bayrağını indirip çöpe atan kadın yakalanarak gözaltına alındı.
Türk Bayrağını indirip çöpe atan kadın yakalanarak gözaltına alındı.

M.D sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

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