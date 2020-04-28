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Gündem Adanada uygulamadan kaçan genci vuran polis açığa alındı
ADANA

Adana'da uygulamadan kaçan genci vuran polis açığa alındı

Adana’da uygulamada polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan genci kazara vuran polis açığa alındı. Adana Valiliği "Yaralı olarak hastaneye sevk edilen Ali H. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. İlgili polis memuru, açığa alınmış olup adli ve idari tahkikat devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi İHA
Adana'da uyarı ateşi sırasında kazara şüpheliyi vuran polis açığa alındı.
Adana'da uyarı ateşi sırasında kazara şüpheliyi vuran polis açığa alındı.

Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesi’nde Ali H. (19) isimli genç sokağa çıkma yasağına rağmen dışarı çıktığı için polis tarafından durdurulmak istenmiş ancak ’dur’ ihtarına uymayarak kaçınca polisin havaya ateş açması sonucu kazara vurularak hayatını kaybetmişti.

Adana Valiliği de olayla ilgili polis memurunun açığa alındığını açıkladı. Valilik açıklamasında şöyle denildi:

"27.04.2020 günü saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi’nde Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizin uygulama yaptığı esnada, uygulama noktasında ’dur’ ikazına uymayarak kaçan Suriye uyruklu Ali H. isimli şahıs, uyarı ateşi açılması esnasında kazaen yaralanmıştır. Yaralı olarak hastaneye sevk edilen Ali H. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. İlgili polis memuru, açığa alınmış olup adli ve idari tahkikat devam etmektedir."

Ayrıca, genç vurulduktan hemen sonra cep telefon görüntüleri ortaya çıktı. Gencin sedyeye konmasına bir polisin yardım ettiği sağlık görevlisinin ise kalp masajı yaptığı görüldü.

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