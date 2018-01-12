Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde bir ikamete yapılan operasyonda 3 kilogram toz esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkeze bağlı Düzce köyünde bulunan bir ikamete operasyon yapıldı. Yapılan operasyon kapsamında ikamet içerisi ve çevresi didik didik arandı. Hassas burunlu jandarma narkotik köpeğinin de bulunduğu operasyonda ikamet içerisinden 3 kilogram toz esrar ele geçirildi. Ele geçirilen esrar maddesi muhafaza altına alınırken konuyla ilgili olarak 1 şahıs gözaltına alındı.

Öte yandan uyuşturucuyla mücadele konusuyla alakalı bir yazılı açıklama yapan Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, “Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi uyuşturucudan korumak maksadıyla, uyuşturucu maddeyi imal eden ticaretini yapan şahıs ya da şahıslarla, yılmadan ve yorulmadan etkin mücadeleye kararlılıkla devam edilecektir” ifadeleri kullanıldı.