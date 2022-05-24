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Adliye personeline 'ekspres' vurgun: Hayalleri suya düştü

Trenle Güneydoğu Anadolu turu, sonrasında ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) seyahati hayali kuran Ankara Adliyesi çalışanlarının hayali suya düştü. Aralarında hakim ve savcıların da olduğu çalışanlar gezi programları için aylar öncesinden paralarını turu düzenleyen şahsın hesabına gönderdi. Seyahatin iptal edilmesinden şüphelenen adliye personeli, ücretlerin aylar öncesinden gönderilmesine rağmen adlarına ne tren bileti ne de otel rezervasyonu yapılmadığını öğrenince dolandırıldıklarını anladılar.

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Adliye personeline ekspres vurgun: Hayalleri suya düştü
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Ankara'da trenle Güneydoğu ve Kıbrıs seyahati hayali kuran Ankara Adliyesi çalışanları, tur için aylar öncesinden paralarını turu düzenleyen şahsın hesabına gönderdi.

Güneydoğu Anadolu seyahati için 2 bin 640 lira ve ardından düzenlenecek olan Kıbrıs seyahati için ise 4 bin 550 lira ödeme yapıldı. 19 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan seyahat için hazırlıklar yapıldı ancak seyahat günler kala iptal edildi.

NE BİLET VAR NE REZERVASYYON

Sabah'ın haberine göre; durumdan şüphelenen adliye personeli, adlarına ne tren bileti ne de otel rezervasyonu yapılmadığını öğrendi.

Dolandırıldıklarını anlayan aralarında hakim ve savcıların da olduğu mağdurlar, turu düzenleyen Rıdvan Ç. hakkında şikayette bulundular.

'YANINIZA 5 LİTRE SU ALIN'

Turu düzenleyen Rıdvan Ç., güven kazanmak için seyahate birkaç gün kala WhatsApp grubundan "Seyahatte yanımıza neler almalıyız" başlıklı bir video mesaj gönderdi. Rıdvan Ç., gönderdiği mesajda, programda herhangi bir pürüz bulunmadığını belirterek, "Yarın size buluşma saatini göndereceğim. Trende yanınıza çok bir şey almanıza gerek yok. Bu Doğu Ekspresi gibi bir tren değildir. Bu Güney Ekspresidir. Bir de yanınıza mutlaka 5 litrelik su alın" ifadelerini kullandı.

'HAKKINIZI HELAL EDİN' MESAJI

Bu mesajdan birkaç gün sonra yeni bir video mesaj gönderen Rıdvan Ç., yaşanan bazı problemlerden ötürü turun iptal edildiğini duyurdu. Helallik isteyen Rıdvan Ç., "Değerli misafirlerim hepinize günaydınlar. Şu süreçte annemin rahatsızlığı ve içsel problemlerim hep üst üste geliyordu. Maalesef elimizde olmayan bazı sebeplerden dolayı turumuzu iptal etmek zorundayız. Hayatımda hiç böyle bir problemle karşılaşmadım. Gerek havayolu firmasıyla gerek tren kompartıman sayısıyla gerek bazı otellerle hiç olmayacak bazı problemler çıktı. Bu yüzden turumuzu iptal etmek zorunda kaldım. Hakkınızı helal edin. Bütün misafirlerimin geri ödemesi kademeli olarak yapılacaktır. Ankara dışından gelen misafirlerimin de bütün yol masrafları karşılanacaktır. Birkaç gün dinleneceğim. Kendimi toparlamam lazım, çok kötüyüm. Hepinizden özür diliyorum" dedi.

  • Mağdurların şikayetinin ardından turu düzenleyen Rıdvan Ç. hakkında soruşturma başlatıldığı ve yurt dışına çıkış yasağı konulduğu öğrenildi.

Dokuz ilde aynı anda harekete geçildi: 9 milyon liralık vurgun yapan çeteye şafak operasyonu
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gelen ihbarlar üzerine telefon dolandırıcılarına yönelik çalışma başlattı.
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Kendilerini hakim, savcı, asker ya da polis olarak tanıtan çete üyelerinin telefon açtıkları mağdurlara, FETÖ yada başka terör örgütlerinin isimlerini vererek, çalışma yaptıklarını ve terör örgütünün hesaplarını ele geçirdiğini söyleyerek, sürekli talimat verdikleri ve bu şekilde vatandaşların hesaplarındaki paraları çektirerek bir yere bırakmalarını sağladıkları. Ardından da paraları alarak kayıplara karıştıkları belirlendi.
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Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından, aralarında İstanbul ve Şanlıurfa'nın da bulunduğu 9 ilde operasyon yaptı. Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.
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9 ilde çok sayıda adrese yapılan operasyonda 52 kişi hakkında gözaltı kararı bulunurken, çete lideri olduğu iddia edilen bir kişi Fatih'te kız arkadaşının evinde yakalandı. Evde yapılan aramaların ardından çete lideri sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyon kapsamında 2 kişinin de daha önce tutuklandığı belirtildi.
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Yapılan çalışmalarda çetenin sadece 9 kişiyi yaklaşık 9 milyon lira dolandırdığı belirlenirken, rakamın daha da artacağı öğrenildi. Çetenin yaptığı milyonlarca liralık vurgunu, kuyumcular ve galericiler aracılığıyla piyasaya sürdüğü tespit edildi.
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Dokuz ilde aynı anda harekete geçildi: 9 milyon liralık vurgun yapan çeteye şafak operasyonu
İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kendilerini polis-asker olarak tanıtıp 9 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcılık çetesine İstanbul merkezli 9 ilde operasyon yapıldı. Vurgun yapan çete lideri kaldığı evde gözaltına alındı.


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