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İSTANBUL

Adnan Oktar grubuna operasyonda önemli detaylar: İçeceklere ilaç katmışlar

Adnan Oktar grubuna operasyonda önemli detay: İçeceklere ilaç katmışlar

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda, örgütün yapısı ve işleyişiyle ilgili önemli ayrıntılar yer aldı. Oktar'ın mehdiliğine inandırılan kadınların içeceklerine ilaç katıldığı öğrenildi.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Adnan Oktar grubuna operasyonda dikkati çeken detaylar ortaya çıktı.
Adnan Oktar grubuna operasyonda dikkati çeken detaylar ortaya çıktı.

Adnan Oktar ve grubuna yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 187 kişiden aralarında Adnan Oktar’ın da bulunduğu 168 kişi tutuklandı. Şüphelilerden bazıları Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Metris Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu. Zanlılardan 5’i emniyetten, 1’i savcılıktan serbest kalırken, 13’ü de mahkemece adli kontrol şartı ile salıverildi. Şüphelilerle ilgili hakimliğe gönderilen sevk yazısında örgütün yapısı ve işleyişiyle ilgili önemli ayrıntılar yer aldı.

İçeceklere ilaç atmışlar

Adnan Oktar’ın mehdiliğine inandırılan kadınların ilk etapta örgüte eleman kazandırılmasında görevli erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandıkları ifade edildi. Cinselliği artırıcı ilaçların katıldığı içeceklerin verildiği partiler düzenlenerek çocuk yaştaki kızların tuzağa düşürüldüğü belirtildi. Eziyet edilen birçok kadının sapkın arzuları kabul eden birer köle haline getirildikleri, ilişki görüntülerinin şantaj amaçlı kullanıldığı kaydedildi.

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