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ERZURUM

AFAD: Erzurum'da 12 saniye süren depremde bir kişi yaralandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 5.1 büyüklüğündeki depremin 12 saniye sürdüğünü, bir kişinin yaralandığını açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
AFAD: Erzurumda 12 saniye süren depremde bir kişi yaralandı
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AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 15.40'ta Köprüköy ilçesinde 5.1 büyüklüğünde, 12 saniye süren depremin, yerin 5.18 kilometre derinliğinde meydana geldiği ve merkeze 52 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

Depremin, en yakın yerleşim birimi olan Köprüköy ilçesi Alaca Mahallesi'ne uzaklığının ise 3.04 kilometre olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

  • "SAKOM’dan alınan bilgiye göre Marifet Köyü'nde 1 vatandaşımız yaralanmıştır. Olay yerine 5 adet 112 ambulansı ve 2 UMKE ekibi görevlendirilmiştir. Erzurum İl AFAD Müdürlüğü tarafından olay yerine 6 araç ve 24 personel sevk edilmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, haberleşmede kesintiye yol açan olumsuz bir durum oluşmamıştır. Kayabaşı köyü yolunun heyelan nedeniyle kapalı olduğu öğrenilmiştir, Karayolları ekipleri çalışma başlatmıştır. Türk Kızılay tarafından Erzurum ve Ağrı illerinden 3 ikram aracı ile 1 haberleşme aracı olay yerine yönlendirilmiştir. Hasar tespit çalışmaları için Çevre ve Sehircilik ve İklim İl Müdürlüğü ekipleri olay yerine intikal halindedir. Gelişmeler takip edilmektedir."

Son dakika: Erzurum'da deprem
GÜNDEM
Son dakika: Erzurum'da deprem

Erzurum'daki deprem sonrası korkutan heyelan
FOTOĞRAF 9
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Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 15.40'ta 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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Erzurum Valisi Okay Memiş, can kaybının yaşanmadığı depremde birkaç köyde yıkım olduğu yönünde ihbar aldıklarını belirtti.
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Erzurum'da deprem sonrası heyelan meydana geldi.
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Hınıs Köprüköy kara yoluna düşen kaya parçaları yolu kapattı.
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Erzurum'da merkez üssü Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası Hınıs Köprüköy kara yoluna düşen kaya parçaları yolu kapattı.
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Erzurum'daki deprem sonrası korkutan heyelan
Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 15.40'ta 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Erzurum Valisi Okay Memiş, can kaybının yaşanmadığı depremde birkaç köyde yıkım olduğu yönünde ihbar aldıklarını belirtti. Deprem sonrası düşen kayalar yolu trafiğe kapattı.

Erzurum'daki 5,1'lik depreme video çekerken yakalanan abla-kardeşin panik anları kamerada
OYNAT 00:43
Erzurum'daki 5,1'lik depreme video çekerken yakalanan abla-kardeşin panik anları kamerada
Erzurum'da saat 15.40'ta yerin 6,94 km derinlikte meydana gelen deprem paniğe sebep oldu. 5,1 şiddetindeki Köprüköy ilçesi merkezli depreme video çekerken yakalanan abla-kardeşin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Yaşanan panik anları anbean kameralara yansıdı.


Deprem sonrası korkutan görüntü

Deprem sonrası korkutan görüntü

​Erzurum'da heyelan meydana geldi, yol kapandı.
10 kat daha fazla verim

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